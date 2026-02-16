Logan Paul vende la tarjeta Pokémon más cara de la historia

La apuesta de Logan Paul en el mundo de los coleccionables de Pokémon ha dado grandes frutos, ya que el influencer y estrella de la WWE logró un hito mundial al vender su tarjeta Pikachu Illustrator de 1998 por una cifra récord de más de $16.4 millones de dólares.

La transacción se realizó el domingo por la noche, marcando un antes y un después en el mercado de cartas coleccionables. Esta es ahora la tarjeta de Pokémon más cara jamás vendida, superando el récord anterior de 12,6 millones de dólares que tenía la tarjeta de Mickey Mantle de 1952.

El viaje de la tarjeta Pikachu Illustrator

La tarjeta en cuestión tiene una calificación PSA de gema 10, lo que la convierte en una pieza única y extremadamente valiosa. De hecho, es la única tarjeta de este tipo que ha recibido la calificación más alta de la PSA (Professional Sports Authenticator). Mientras que otras 52 tarjetas de Pikachu Illustrator fueron calificadas, ninguna alcanzó el nivel de gema 10. Por su parte, otras casas de calificación como Beckett solo lograron calificar cinco tarjetas similares, siendo la más alta un 9.

Paul había comprado la tarjeta hace unos años, y en ese momento fue considerada la tarjeta coleccionable de Pokémon más cara vendida en una venta privada, según Guinness World Records. Durante su tiempo como dueño, Logan Paul la utilizó como parte de su entrada a WrestleMania 38, en un evento donde también demostró su pasión por la lucha libre profesional.

El origen de la tarjeta y su exclusividad

La Pikachu Illustrator tiene una historia única. En 1997, durante el auge de la fiebre de Pokémon, CoroCoro Comic organizó un concurso de ilustración de cartas. Los ganadores recibieron 20 cartas con su propia ilustración, mientras que otros 20 recibieron el codiciado Premio a la Excelencia, que consistía en una copia de la Pikachu Illustrator.

Se estima que solo 41 copias de esta carta fueron distribuidas oficialmente, y la que Paul vendió es la más destacada de todas. La tarjeta, ahora famosa, viene acompañada de una caja de presentación personalizada con el logotipo de Maverick de Paul y una placa que dice “Pokémon / Pikachu Illustrator / PSA 10 / 1 de 1”.

La casa de subastas Goldin Auctions Co., que se encargó de la venta, describió la tarjeta como una “pieza del Santo Grial inimaginable” y resaltó la escasez y el valor de esta tarjeta como factores clave en su increíble precio. Según Goldin, esta venta es una de las más importantes en la historia de las subastas de tarjetas Pokémon, y los aficionados consideran que esta transacción podría ser única en la vida.

La venta y el nuevo propietario

El comprador de esta tarjeta histórica fue AJ Scaramucci, hijo del financiero y ex director de comunicaciones de la Casa Blanca, Anthony Scaramucci. Tras la venta, Logan Paul compartió su emoción en Instagram: “Adiós, amigo. Qué privilegio ha sido ser el dueño de la pieza de colección más grande del mundo”, dijo.

