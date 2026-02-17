Alerta del USPS: nueva modalidad de robo de correo pone en riesgo cheques y datos personales en EE.UU.

El Servicio Postal de Estados Unidos (USPS, por sus siglas en inglés) emitió una nueva alerta nacional tras identificar un método de robo de correspondencia que puede pasar desapercibido incluso para usuarios atentos.

Las investigaciones revelan que delincuentes están colocando objetos ocultos dentro de los buzones para impedir que sobres y cartas caigan hasta el fondo, facilitando su extracción posterior sin dejar señales evidentes de manipulación.

La advertencia llega en un contexto de creciente preocupación por el fraude financiero y el robo de identidad en distintas regiones del país. Según las autoridades postales, el correo sustraído suele contener cheques, información bancaria, facturas con datos personales o documentos legales sensibles, lo que multiplica el riesgo para las víctimas.

Un método discreto que complica la detección

De acuerdo con el USPS, el uso de materiales adhesivos o mecanismos improvisados dentro de los buzones se ha convertido en una de las técnicas más frecuentes por su bajo perfil. En las últimas semanas, investigadores detectaron un modus operandi en el que delincuentes utilizaron trampas para ratones modificadas como dispositivo de retención.

El procedimiento consiste en introducir el objeto dentro del buzón público para que los sobres queden adheridos o atrapados. Luego, los responsables regresan antes del horario de recolección y recuperan fácilmente la correspondencia retenida. A diferencia de otros métodos, esta práctica no requiere romper cerraduras, forzar compuertas ni causar daños visibles en la estructura metálica.

Esa característica hace que muchas víctimas no adviertan el robo hasta días después, cuando notan la ausencia de un pago enviado o reciben notificaciones de movimientos bancarios sospechosos. El USPS recordó que el robo de correspondencia es un delito federal que puede derivar en cargos graves y penas de prisión.

Los delincuentes de correspondencia van por esos documentos que contienen información personal. (Foto: Nati Harnik/AP)

Vigilancia y tiempos estratégicos

Las investigaciones en curso indican que los delincuentes suelen vigilar los buzones públicos y actúan en horarios específicos. En varios casos documentados, el correo fue robado pocas horas después de ser depositado. Esto demuestra que los responsables observan la rutina de recolección y regresan antes de que el servicio postal realice el retiro programado.

El riesgo aumenta cuando las personas depositan cartas después del último horario de recolección indicado en el buzón. En ese escenario, la correspondencia puede permanecer expuesta durante toda la noche o hasta el siguiente día hábil, ampliando la ventana de oportunidad para los ladrones.

Las autoridades federales señalaron que esta modalidad se ha detectado en distintas partes del país y que las investigaciones continúan para identificar patrones y responsables. Aunque no se han detallado ubicaciones específicas en cada estado, el llamado a la prevención es de alcance nacional.

Cheques y documentos, los principales objetivos

Uno de los mayores peligros asociados con este tipo de robo es la sustracción de cheques personales o comerciales. En los últimos años, el fraude con cheques robados ha ido en aumento, ya que los delincuentes pueden alterar los montos o los nombres del beneficiario, o bien utilizar la información bancaria impresa para cometer otros delitos financieros.

Además de cheques, las cartas pueden contener formularios con números de Seguro Social, estados de cuenta, tarjetas de crédito nuevas o información confidencial. Con estos datos, los criminales pueden intentar abrir cuentas fraudulentas o realizar compras no autorizadas.

El USPS subrayó que la protección de la correspondencia es una prioridad y recordó que el sistema postal estadounidense maneja millones de piezas de correo cada día, por lo que la colaboración ciudadana resulta clave para prevenir este tipo de delitos.

¿Cómo reducir el riesgo de robo de correo?

El Servicio Postal recomienda tomar medidas simples pero efectivas para minimizar la exposición:

1) Evitar depositar cartas en buzones públicos después del último horario de recolección.

2) Programar los envíos en horarios cercanos a la recogida diaria.

3) Utilizar oficinas postales con atención directa para enviar cheques, documentos legales o información sensible.

4) Considerar el uso de pagos electrónicos seguros cuando sea posible.

5) También se aconseja revisar regularmente los estados de cuenta bancarios y reportar de inmediato cualquier transacción sospechosa. Detectar a tiempo un fraude puede marcar la diferencia para limitar pérdidas económicas.

Qué hacer si sospecha de un robo

Si una persona cree que su correo fue robado o manipulado, debe actuar con rapidez. El USPS indica que los incidentes deben reportarse al Servicio de Inspección Postal de EE.UU., la agencia federal encargada de investigar delitos relacionados con el sistema postal.

La denuncia temprana permite iniciar una investigación formal y, en algunos casos, rastrear patrones que ayuden a identificar a los responsables. Además, las víctimas deben contactar a sus instituciones financieras para alertar sobre posibles fraudes y, si corresponde, solicitar la cancelación de cheques o tarjetas comprometidas.

El Servicio Postal recordó que el robo de correspondencia no solo afecta a individuos, sino también a pequeñas empresas que dependen del envío de pagos físicos. Por ello, insistió en la importancia de reforzar las prácticas de seguridad y mantenerse informados sobre nuevas modalidades delictivas.

Un llamado a la prevención nacional

La reciente alerta del USPS pone de relieve cómo los métodos delictivos evolucionan para adaptarse a los sistemas existentes. El uso de trampas ocultas dentro de buzones demuestra que los ladrones buscan estrategias cada vez más discretas para evitar ser detectados.

Frente a este panorama, la prevención y la vigilancia comunitaria se convierten en herramientas esenciales. Revisar los horarios de recolección, optar por envíos en ventanilla y reportar cualquier irregularidad son pasos fundamentales para proteger información financiera y datos personales.

Mientras las investigaciones federales continúan en distintas regiones del país, las autoridades reiteran que la colaboración ciudadana es clave para frenar esta modalidad de robo. Mantenerse alerta y adoptar hábitos de envío más seguros puede reducir significativamente el riesgo de convertirse en víctima.

