Kilmar Abrego García: un fallo judicial detiene sus intentos de deportación

Un juez federal de Maryland determinó este martes que el gobierno de Donald Trump no puede volver a detener al inmigrante salvadoreño Kilmar Abrego García, tras intentos fallidos de enviarlo a África.



La jueza Paula Xinis, nominada por el expresidente Barack Obama, afirmó que los funcionarios realizaron “una amenaza vacía tras otra para expulsarlo a países de África sin ninguna posibilidad real de éxito” y que no existen razones para creer que su deportación sea probable en el futuro cercano.

Intentos fallidos de deportación

Abrego García, padre residente en Maryland, fue deportado por error en 2025 al Centro de Reclusión para el Terrorismo de El Salvador, a pesar de una orden judicial de 2019 que impedía su regreso a ese país. Tras ser devuelto a Estados Unidos por órdenes judiciales, las autoridades intentaron enviarlo a países africanos como Liberia, Uganda, Esuatini y Ghana, aunque no habían obtenido la documentación de viaje necesaria.



En diciembre de 2025, Xinis ordenó la liberación de Abrego García del centro de detención, considerando que su período de detención de 90 días para expulsión había expirado.



El inmigrante había manifestado su disposición a ser deportado a Costa Rica, donde funcionarios aceptaron recibirlo como refugiado, opción que la administración ignoró.

Declaraciones oficiales y legales

La subsecretaria de Asuntos Públicos del Departamento de Seguridad Nacional, Tricia McLaughlin, declaró que el fallo del juez “no estará satisfecho hasta que se le autorice a vivir en Estados Unidos para siempre”.



Por su parte, el abogado de Abrego García, Simon Sandoval-Moshenberg, señaló que el gobierno ha intentado “un truco tras otro para intentar que lo detengan nuevamente” y que Xinis ha bloqueado cada intento de manera paciente y metódica. Agregó que si la administración hubiera querido expulsarlo legítimamente, lo habría enviado a Costa Rica mucho antes.



No estaba claro de inmediato si los funcionarios federales planeaban apelar la decisión de Xinis.

¿Quién es Kilmar Abrego García?

Kilmar Abrego García es un inmigrante salvadoreño que ha estado en el centro de la agenda de deportación de la administración Trump.

En 2022, enfrentó un caso penal relacionado con una detención por tráfico de personas en Tennessee. La fiscalía federal presentó cargos tras su regreso de El Salvador en 2025, y él se declaró inocente.



Abrego García ha sido objeto de varios intentos de deportación que han sido bloqueados por órdenes judiciales, lo que lo ha colocado como un caso emblemático en la discusión sobre políticas migratorias, deportaciones y el debido proceso en Estados Unidos.

