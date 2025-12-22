Jueza impide al Gobierno Trump arrestar a Kilmar Abrego García durante las fiestas

Una jueza federal bloqueó este lunes una nueva actuación del Gobierno de Donald Trump contra el salvadoreño Kilmar Abrego García, al impedir que el ICE pueda volver a arrestarlo durante las fiestas tras su controvertida deportación por error a una prisión de máxima seguridad en El Salvador.

La magistrada Paula Xinis, en una audiencia celebrada en Maryland, resolvió que Abrego García debe permanecer en libertad bajo fianza durante las fiestas, y dio la razón a su defensa, que había solicitado una orden para frenar cualquier intento de detención mientras la Administración busca expulsarlo a un tercer país, como Liberia.

El fallo supone un nuevo revés judicial para el Ejecutivo republicano, que insiste en avanzar con el proceso migratorio pese a decisiones previas que cuestionan la legalidad de su actuación. La propia Xinis ya había ordenado el 11 de diciembre la liberación del salvadoreño de un centro de detención en Pensilvania, al concluir que el Gobierno lo mantenía retenido “sin autoridad legal”.

En esa ocasión, la jueza subrayó que nunca se emitió una orden formal de deportación en 2019 y recordó que ese mismo año otro tribunal había prohibido enviarlo a El Salvador al considerar que su vida corría peligro.

Aun así, tras su liberación, un juez de inmigración emitió una orden de expulsión que ahora ha quedado suspendida de manera temporal.

Abrego García vivía en Maryland junto a su esposa e hijos cuando fue deportado en marzo al Centro de Confinamiento del Terrorismo (CECOT), luego de que la Administración Trump lo señalara como presunto pandillero, pese a la prohibición judicial vigente.

En junio, el Gobierno lo devolvió a Estados Unidos para enfrentar cargos federales por tráfico de personas, acusaciones que él niega. Desde entonces, permanece en libertad condicional a la espera de un juicio previsto para enero en Tennessee.

Con información de EFE.

