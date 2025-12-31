Cargos por tráfico contra Ábrego García serían en represalia por su reciente victoria judicial, según juez

Un tribunal federal en Tennessee está investigando si el Departamento de Justicia (DOJ) acusó penalmente a Kilmar Ábrego García en represalia a su reciente victoria legal contra el Gobierno, así lo reveló el juez Waverly Crenshaw.

El juez Waverly Crenshaw reveló documentos que sugieren una “probabilidad realista” de que los cargos por tráfico de personas contra el ciudadano salvadoreño tengan motivaciones indebidas tras ganar una demanda de retorno al país.

Ábrego García fue expulsado de Estados Unidos en marzo de 2025 sin enfrentar cargos criminales, en lo que el gobierno de Trump calificó posteriormente como un “error administrativo”. Tras su deportación a El Salvador, el migrante impugnó la medida mediante una demanda civil en Maryland.

Un juez federal ordenó en abril su regreso, decisión que fue ratificada por la Corte de Apelaciones y la Corte Suprema de Justicia. Pero apenas un mes después de estos fallos, el Gobierno presentó una acusación formal contra Ábrego García por un incidente de tráfico ocurrido en 2022, caso que las autoridades migratorias habían cerrado previamente en abril de 2025.

Documentos internos y prioridad del DOJ

El juez Crenshaw ordenó la divulgación de comunicaciones internas del Departamento de Justicia tras revisar más de 3,000 archivos. Según el magistrado, estas pruebas indican que la decisión de procesar al salvadoreño no fue local, sino que involucró a altos funcionarios que catalogaron el caso como una “prioridad máxima”.

La cronología de los eventos resulta clave para el tribunal. Ábrego García fue deportado sin cargos, ganó su litigio judicial y, solo entonces, el DOJ reactivó una investigación antigua para presentar una acusación formal. El juez determinó que el derecho constitucional del acusado a no sufrir represalias prevalece sobre el secreto de las deliberaciones gubernamentales.

Debido a estas irregularidades, el juicio programado contra Ábrego García ha sido cancelado, por lo cual el tribunal convocó a una audiencia para el próximo 8 de febrero, donde se analizará si los cargos deben ser desestimados definitivamente. En esta sesión se evaluará si la acusación fue una respuesta punitiva a la acción legal del migrante para recuperar su estatus en el país.

