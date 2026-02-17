Prime Video fijó la fecha para “La Casa de los Espíritus”

Que un clásico latinoamericano ingrese al ecosistema de plataformas siempre despierta atención, pero la confirmación de que “La Casa de los Espíritus” llegará el 29 de abril a más de 240 países puso al proyecto en una categoría distinta.

Prime Video presentó la noticia en la Berlinale, un escenario que subraya la ambición cultural de la iniciativa y que sitúa a esta adaptación como uno de los movimientos editoriales más relevantes del año para el mercado hispanohablante.

El punto diferenciador es evidente. Será la primera versión televisiva realizada íntegramente en español de la novela escrita por Isabel Allende, un gesto que coloca la fidelidad lingüística al centro de la propuesta.

La producción mantiene el eje literario original, un relato que atraviesa medio siglo y examina a tres generaciones de mujeres (Clara, Blanca y Alba) cuyo mundo personal se superpone con un país marcado por tensiones sociales y conservadurismo político. Ese cruce entre historia íntima y memoria colectiva es uno de los elementos que convierten al libro en una obra fundamental del continente.

Un reparto iberoamericano para un universo simbólico

El proyecto convoca a nombres reconocidos para encarnar a la familia Trueba y a los Del Valle, un reto que exige interpretar trayectorias que se extienden durante décadas.

Alfonso Herrera asume a Esteban Trueba, mientras que Clara del Valle se divide entre Nicole Wallace y Dolores Fonzi, seleccionadas para reflejar las distintas edades del personaje. El elenco incluye también a Fernanda Castillo, Aline Kuppenheim, Eduard Fernández, Sara Becker, Fernanda Urrejola, Rochi Hernández, Juan Pablo Raba, Pablo Macaya y Nicolás Contreras.

La diversidad generacional de los personajes obligó a un casting que mira hacia el futuro de la actuación iberoamericana sin perder de vista a figuras consolidadas. El equilibrio entre tradición y renovación permite que la serie dialogue con lectores que conocen la obra desde hace décadas y con espectadores que se acercarán por primera vez al universo de Allende.

Una producción con respaldo literario y fuerza industrial

La adaptación cuenta con el impulso de FilmNation Entertainment, responsable de títulos premiados como “Anora”, y con la participación de Fábula, cuya trayectoria incluye “Una mujer fantástica” y “La memoria infinita”.

La presencia de Isabel Allende como productora ejecutiva respalda la idea de una transposición cuidadosa del texto a la pantalla, acompañada por Eva Longoria y Courtney Saladino, quienes completan un equipo mayoritariamente femenino para narrar una historia que siempre ha tenido a las mujeres como núcleo simbólico.

El estreno simultáneo en todos los territorios donde opera la plataforma evita la fragmentación habitual de los lanzamientos y anticipa una conversación global. Esta apuesta definitivamente confirma que los contenidos en español ya no ocupan un lugar periférico dentro del catálogo internacional, sino que participan activamente de la competencia por audiencias diversas.

“La Casa de los Espíritus” ingresará así al catálogo de Prime Video con una propuesta que combina herencia literaria, solidez industrial y un enfoque artístico que busca honrar el imaginario de una de las novelas más influyentes de América Latina.

