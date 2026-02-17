Reembolsos de hasta $2,000 del IRS: qué familias califican y cómo recibir el depósito

Durante la temporada de impuestos 2026, millones de familias en Estados Unidos podrían recibir reembolsos de hasta $2,000 por hijo gracias a créditos fiscales vigentes. Sin embargo, no se trata de un nuevo cheque de estímulo ni de un pago automático del gobierno federal.

El dinero proviene principalmente del Crédito Tributario por Hijos (CTC por sus siglas en inglés) y de su componente reembolsable, conocido como Additional Child Tax Credit (ACTC en inglés). La cantidad final depende de los ingresos del hogar, el número de dependientes y la situación fiscal de cada contribuyente.

¿Qué es el Crédito Tributario por Hijos y cuánto paga?

El CTC permite reducir la cantidad de impuestos que una familia debe pagar. En 2026, el crédito puede alcanzar hasta $2,000 por cada hijo calificado menor de 17 años.

De ese monto, una parte puede ser reembolsable. Eso significa que incluso si la familia no debe impuestos, podría recibir una porción del crédito en efectivo como parte de su reembolso.

La cifra exacta que cada hogar recibe depende de varios factores:

Ingreso bruto ajustado (AGI)

Número de hijos elegibles

Cantidad de impuestos retenidos durante el año

Otros créditos reclamados en la declaración

Límites de ingresos para recibir el monto completo

El crédito comienza a reducirse gradualmente cuando los ingresos superan ciertos niveles.

De forma general:

Para contribuyentes solteros o cabeza de familia, la reducción comienza cuando el ingreso supera aproximadamente los $200,000

Para parejas casadas que presentan en conjunto, el límite suele situarse alrededor de $400,000

Si el ingreso supera esos niveles, el crédito disminuye hasta desaparecer completamente.

¿Qué hijos califican?

Para que un menor sea considerado elegible bajo el CTC, normalmente debe cumplir con estos requisitos:

Tener menos de 17 años al final del año fiscal

Contar con un número de Seguro Social válido

Ser declarado como dependiente en la declaración

Haber vivido con el contribuyente más de la mitad del año

No haber proporcionado más de la mitad de su propio sustento

Errores en cualquiera de estos puntos pueden provocar retrasos o reducciones en el reembolso.

¿Qué papel juega el Crédito por Ingreso del Trabajo (EITC)?

Además del CTC, muchas familias trabajadoras califican para el Crédito por Ingreso del Trabajo (EITC), diseñado para apoyar a personas con ingresos bajos o moderados.

Este crédito puede aumentar significativamente el reembolso total. En algunos casos, la combinación de CTC y EITC puede representar varios miles de dólares.

Sin embargo, por ley federal, el IRS debe retener los reembolsos que incluyan el EITC o el ACTC hasta mediados de febrero para prevenir fraude. Por eso, aunque presentes tu declaración temprano, el depósito podría tardar algunas semanas más.

¿Cuándo llegan los depósitos?

Para quienes presentan electrónicamente y eligen depósito directo, el Servicio de Impuestos Internos (IRS en inglés) suele emitir reembolsos en aproximadamente 21 días.

En el caso de declaraciones con EITC o ACTC, muchos depósitos comienzan a reflejarse:

Entre finales de febrero

Y principios de marzo

El tiempo exacto depende de cuándo se presentó la declaración y si el IRS necesita revisar información adicional.

Ejemplo práctico

Imagina una familia con dos hijos menores de 17 años y un ingreso anual de $60,000.

Si cumples con todos los requisitos, podrías calificar para recibir hasta:

$2,000 por hijo

Total potencial: $4,000

Si durante el año ya pagaste impuestos mediante retenciones, ese dinero puede devolverse total o parcialmente como reembolso.

Sin embargo, si el ingreso es más alto o si debe impuestos pendientes, la cantidad podría reducirse.

Qué factores pueden reducir tu reembolso

Aunque muchas familias esperan el monto máximo, el depósito final puede ser menor si:

Existen deudas federales pendientes

Se cometieron errores en la declaración

El ingreso supera los límites establecidos

Hubo cambios en la situación familiar durante el año

También es importante revisar que los datos bancarios estén correctos para evitar retrasos.

Cómo asegurarte de recibir el monto correcto

Para maximizar tu reembolso y evitar problemas:

Presenta tu declaración electrónicamente

Opta por depósito directo

Verifica que los datos de tus dependientes estén correctos

Guarda documentación que respalde ingresos y créditos

Revisa el estatus del reembolso en la herramienta oficial del IRS

No es un cheque automático para todos

Es importante subrayar que los reembolsos “de hasta $2,000” no son un pago universal ni una nueva ayuda aprobada recientemente. Son parte del sistema fiscal vigente y dependen completamente de la situación individual del contribuyente.

Para muchas familias, estos créditos representan un alivio importante en un momento de altos costos en vivienda, alimentos y servicios. Pero el monto exacto varía caso por caso.

Preguntas frecuentes sobre los reembolsos de hasta $2,000 del IRS

¿El IRS está enviando un nuevo cheque de $2,000 en 2026?

No. No existe un nuevo cheque de estímulo universal de $2,000. El monto “hasta $2,000” corresponde al Crédito Tributario por Hijos y depende de que el contribuyente califique y presente su declaración correctamente.

¿Puedo recibir los $2,000 aunque no haya pagado impuestos?

Depende. Una parte del crédito es reembolsable a través del Additional Child Tax Credit (ACTC). Eso significa que algunas familias pueden recibir dinero incluso si no deben impuestos, siempre que cumplan con los requisitos de ingresos y trabajo.

¿Cuánto tiempo tarda el depósito del reembolso?

En la mayoría de los casos, el IRS emite reembolsos en aproximadamente 21 días si se presenta la declaración electrónicamente y se elige depósito directo. Si la declaración incluye EITC o ACTC, el pago puede tardar más y comenzar a reflejarse a finales de febrero o principios de marzo.

¿Qué pasa si mi ingreso supera los límites?

Si el ingreso bruto ajustado supera los umbrales establecidos (aproximadamente $200,000 para solteros y $400,000 para parejas que presentan en conjunto), el crédito comienza a reducirse gradualmente hasta eliminarse.

¿Qué puede retrasar mi reembolso?

Algunos factores que pueden provocar demoras:

• Errores en datos personales o números de Seguro Social

• Información incorrecta sobre dependientes

• Revisión adicional por parte del IRS

• Deudas federales pendientes

¿Puedo recibir más de $2,000?

Sí, si calificas para otros créditos como el Crédito por Ingreso del Trabajo (EITC), el monto total del reembolso puede superar los $2,000. El límite mencionado corresponde únicamente al crédito por hijo.

Conclusión

Los reembolsos de hasta $2,000 del IRS no son un nuevo programa ni un pago automático para todos los contribuyentes. Se trata de créditos fiscales vigentes diseñados para apoyar a familias con hijos, especialmente aquellas con ingresos bajos o moderados.

La cantidad final que cada hogar reciba dependerá de sus ingresos, su situación familiar y la precisión con la que presente su declaración. En un contexto de costos elevados en vivienda, alimentos y servicios, estos créditos pueden representar un alivio importante, pero es fundamental entender que el monto máximo es solo un tope y no una garantía.

Presentar la declaración a tiempo, verificar la información y optar por depósito directo son pasos clave para evitar retrasos y asegurarse de recibir el dinero correspondiente.

