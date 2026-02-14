Más dinero del IRS: cambios que pueden aumentar tu devolución en 2026

La temporada de impuestos ya está en marcha y muchos contribuyentes en Estados Unidos podrían recibir un reembolso mayor en 2026 gracias a ajustes del IRS relacionados con inflación, créditos fiscales y límites de deducción más altos.

Cada año, el Servicio de Impuestos Internos (IRS en inglés) actualiza montos clave que influyen directamente en cuánto dinero puedes recuperar después de presentar tu declaración. Estos cambios pueden beneficiar especialmente a familias trabajadoras, padres con hijos y personas con ingresos medios.

📈 Ajustes por inflación que elevan deducciones

El IRS ajusta anualmente varios parámetros para compensar la inflación. Entre los más importantes:

Deducción estándar más alta

Nuevos límites en tramos impositivos

Aumentos en ciertos créditos fiscales

Una deducción estándar mayor significa que más parte de tus ingresos queda libre de impuestos, lo que puede traducirse en un reembolso más grande o en una factura fiscal menor.

Ligas de consulta:

https://www.irs.gov/newsroom

https://www.irs.gov/forms-instructions

👨‍👩‍👧 Créditos fiscales que pueden aumentar tu devolución

Algunos créditos siguen siendo determinantes para el tamaño del reembolso:

✔️ Earned Income Tax Credit (EITC)

Este crédito beneficia a trabajadores con ingresos bajos o moderados, especialmente si tienen hijos. Los montos máximos pueden variar cada año según ajustes oficiales.

✔️ Child Tax Credit

Aunque no siempre es completamente reembolsable, puede reducir significativamente la carga tributaria.

✔️ American Opportunity Credit

Dirigido a estudiantes universitarios elegibles, puede representar miles de dólares en apoyo educativo.

Si calificas para alguno de estos créditos y no lo reclamas, podrías estar dejando dinero sobre la mesa.

Ligas de consulta:

https://www.irs.gov/credits-deductions

https://www.irs.gov/credits-deductions/earned-income-tax-credit

💼 Cambios que benefician a trabajadores independientes

Los trabajadores por cuenta propia también pueden ver impacto positivo si:

Declaran correctamente gastos deducibles

Aprovechan deducciones por oficina en casa

Contribuyen a planes de retiro elegibles

Además, los límites de aportación a cuentas de retiro como 401(k) e IRA también suelen ajustarse anualmente, lo que puede reducir ingresos gravables.

🏠 Otras deducciones que pueden marcar diferencia

Dependiendo de tu situación, también podrías beneficiarte de:

Deducciones por intereses hipotecarios

Gastos médicos que superen el umbral permitido

que superen el umbral permitido Donaciones caritativas documentadas

Cada caso es distinto, por lo que revisar cambios actualizados del IRS es clave antes de presentar la declaración.

⚠️ Errores que pueden reducir tu reembolso

Aunque los ajustes pueden favorecerte, algunos errores comunes pueden disminuir el monto final:

No declarar todos los ingresos correctamente

Omitir dependientes elegibles

elegibles Presentar información bancaria incorrecta para depósito directo

para depósito directo No revisar si calificas para créditos adicionales

Un pequeño descuido puede retrasar el pago o reducir tu devolución.

❓ Preguntas frecuentes

¿Todos recibirán un reembolso más alto este año?

No. Depende de ingresos, situación familiar y créditos aplicables.

¿Cuándo llegan los reembolsos del IRS?

Generalmente dentro de 21 días si presentas electrónicamente y eliges depósito directo.

¿Es mejor presentar temprano?

Sí. Reduce riesgo de fraude y acelera el procesamiento.

Conclusión

Los cambios del IRS en 2026 podrían traducirse en más dinero en tu reembolso, especialmente si calificas para créditos fiscales o si la deducción estándar más alta reduce tu ingreso gravable.

Revisar cuidadosamente las actualizaciones y aprovechar todos los beneficios disponibles puede marcar la diferencia entre una devolución promedio y una más robusta.

