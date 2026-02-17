Reto de TikTok dejó a adolescente gravemente herido por congelación en Queensboro Bridge de Nueva York

Un joven de 16 años quedó atrapado a 50 pies (15 metros) de profundidad en un pozo del puente Queensboro sobre el East River (NYC) mientras realizaba una peligrosa acrobacia que planeaba publicar en TikTok.

Los servicios de emergencia rescataron al adolescente con hipotermia -frío extremo- del estrecho pozo en la planta baja del puente, cerca de la entrada en Queens, alrededor de las 9 p.m. del lunes, informó el subjefe del Departamento de Bomberos de Nueva York (FDNY), Nicholas Corrado.

“Fue un rescate muy difícil y prolongado que requirió equipo de gran altura y cuerdas”, relató Corrado, citado por Daily News. “Pero llegamos a la víctima… y lo sacamos”.

Se cree que el adolescente estuvo atrapado en el pozo unas tres horas antes de ser rescatado. Había bajado por una escalera hacia el pozo, pero terminó atascado en el estrecho pasaje, informaron las autoridades. Posteriormente admitió que quería grabar su acrobacia con la intención de publicarla en TikTok.

Los médicos lo trasladaron al New York-Presbyterian Hospital Weill Cornell, donde se encontraba en estado crítico pero estable. Más de 75 miembros del FDNY y de servicios médicos de emergencia participaron en el rescate.

El puente que conecta Long Island City (Queens) y el Upper East Side de Manhattan fue rebautizado oficialmente como “Ed Koch Queensboro Bridge” en 2011.

En los últimos años varios menores de edad han muerto realizando “surfeo” en el Metro de Nueva York, otra peligrosa práctica que es estimulada a través de las redes sociales.

Según el director ejecutivo de la MTA, Janno Lieber, la agencia se ha comunicado varias veces con las empresas de redes sociales para que eliminen los videos peligrosos de surfeo en el Metro. Pero los casos no han cesado. También funcionarios de NYPD han pedido a los padres que se aseguraran de que sus hijos no se dejen llevar por práctica imprudentes motivadas en las plataformas virtuales.