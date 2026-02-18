5 errores que comete la gente al comprar una casa

Comprar vivienda suele verse como un paso hacia la estabilidad, pero también puede convertirse en una carga financiera si se toman decisiones impulsivas o mal informadas. En 2026, con tasas elevadas, inventario limitado y costos crecientes, estos cinco errores pueden salir muy caros.

1. Creer ciegamente en la calculadora de asequibilidad en línea

Ingresas tu salario en un portal inmobiliario, añades algunas deudas y el sistema te arroja una cifra tentadora: “Puedes comprar una casa de $450,000”. El problema es que ese número no está diseñado para proteger tu futuro financiero, sino para venderte una propiedad.

Los prestamistas utilizan la relación deuda-ingreso (DTI, por sus siglas en inglés) para determinar cuánto están dispuestos a prestarte.

Con frecuencia permiten que el total de tus pagos mensuales de deuda represente 40% e incluso hasta 50% de tu ingreso bruto mensual.

Eso significa que, antes de impuestos, comida, gasolina o ahorro para el retiro, la mitad de tu salario ya estaría comprometida.

Si aceptas el monto máximo que el banco aprueba, podrías convertirte en pobre con casa propia desde el día en que recibes las llaves: una vivienda bonita, pero con el presupuesto al límite durante años.

Además, muchas plataformas ofrecen procesos de emparejamiento con asesores financieros que prometen tomar apenas dos minutos y no requieren número telefónico para ver coincidencias iniciales.

Estos servicios suelen basarse en preguntas sobre edad, activos invertibles, código postal, prioridades financieras y plazos, y los asesores deben contar con registro ante FINRA o la SEC y actuar como fiduciarios, es decir, estar legalmente obligados a priorizar los intereses del cliente.

Aunque el servicio puede no tener costo, eso no sustituye un análisis financiero profundo y personalizado.

2. Creer en la frase “cásate con la casa, sal con la tasa”

Agentes inmobiliarios y corredores hipotecarios repiten una consigna: “Cásate con la casa, sal con la tasa”. El argumento es que, aunque las tasas de interés rondan el 6% a inicios de 2026, siempre podrás refinanciar cuando bajen nuevamente a 3% o 4%.

El riesgo es evidente: nadie puede garantizar hacia dónde se moverán las tasas.

Podrían bajar, pero también mantenerse estables durante cinco años o subir hasta 8%.

Comprar hoy una vivienda que apenas puedes pagar, confiando en una refinanciación futura que quizá nunca llegue, es apostar cientos de miles de dólares.

La recomendación prudente es simple: adquiere una casa que puedas pagar cómodamente con la tasa actual y compara entre distintas instituciones para obtener la mejor hipoteca posible desde el principio.

3. Ignorar los costos de mantenimiento y tenencia

Muchos compradores primerizos se enfocan únicamente en el capital y los intereses de la hipoteca, pero olvidan otros dos gastos que pueden dispararse: impuestos y seguro.

En estados como Florida, California y otras zonas costeras, las primas de seguros de vivienda se han duplicado o incluso triplicado en los últimos años.

En el sur de Florida, por ejemplo, hay propietarios cuyos pagos combinados de impuestos y seguro son casi tan altos como lo que solían pagar por toda su hipoteca.

Además, los impuestos prediales se calculan con base en el valor tasado. Si compras en 2026 a un precio récord, el condado o la ciudad puede reevaluar la propiedad y ajustar tu factura de impuestos en consecuencia.

Si no contemplas estos aumentos desde el inicio, el pago mensual puede sorprenderte un año después del cierre.

4. Saltarse inspecciones especializadas

En mercados competitivos, algunos compradores renuncian a inspecciones para que su oferta sea más atractiva. Es una decisión que puede tener consecuencias devastadoras.

En un caso cercano a un canal, los compradores realizaron una inspección general de la vivienda, pero no contrataron una revisión independiente del muro de contención junto al agua.

Semanas después de mudarse, el muro colapsó hacia el canal. Repararlo costaba más de $100,000. No pudieron asumir el gasto y terminaron en ejecución hipotecaria.

Una inspección general revisa buena parte de la infraestructura, pero no lo cubre todo.

Puede no incluir un análisis del alcantarillado con cámara para detectar raíces que dañen la tubería principal –una reparación que puede costar $15,000–, ni la evaluación de un ingeniero estructural ante grietas en los cimientos.

Invertir unos cientos de dólares adicionales en inspecciones especializadas de drenaje, plagas y estructura, especialmente en casas antiguas, puede ser la póliza de seguro más barata que compres en tu vida.

5. Comprar por miedo a quedarse fuera

En 2026, el inventario sigue siendo limitado. Visitas 10 casas, haces ofertas en tres y te superan en todas.

La frustración se acumula y aparece el miedo a perder la oportunidad.

Entonces llega la casa número 11: está en una calle transitada, necesita techo nuevo y se encuentra en el límite de tu presupuesto.

Aun así, haces una oferta por encima del precio pedido solo para ganar.

Pero ganar por impulso no es ganar realmente. Comprar la casa equivocada por impaciencia puede costarte decenas de miles de dólares cuando intentes corregir el error. El mercado inmobiliario es un juego de largo plazo.

Si los números no cuadran, la mejor decisión a veces es retirarse. En muchas ocasiones, el mejor trato es el que decides no cerrar.

