Arrestan a oficial penitenciario de Minnesota por hacerse pasar por ciudadano estadounidense

Agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE) arrestaron a Morris Brown, un funcionario penitenciario de Minnesota y miembro de la Guardia Nacional, acusado de hacerse pasar por ciudadano estadounidense, según informó este miércoles el Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (USCIS).

La captura de Brown, de 45 años y originario de Liberia, se produjo el 15 de enero en Minneapolis como parte de la Operación Escudo Gemelo, una investigación sobre presuntos fraudes migratorios en el área de Minneapolis-St. Paul, según las autoridades.

USCIS indicó que Brown permaneció en Estados Unidos tras perder su estatus legal y realizó múltiples declaraciones falsas sobre su ciudadanía.

“El detenido intentó todos los trucos posibles para permanecer en Estados Unidos tras perder su estatus legal. Utilizaremos todos los recursos a nuestra disposición para asegurarnos de que se enfrente a la justicia por sus numerosas violaciones de la ley”, declaró Joseph Edlow, director del USCIS.

Según la denuncia, Brown ingresó por última vez al país en 2014 con una visa de estudiante que fue cancelada en 2015 por no cumplir con los requisitos académicos.

Se unió a la Guardia Nacional

Pese a ello, se unió a la Guardia Nacional del Ejército de Pensilvania en 2014, ausentándose sin permiso al año siguiente y siendo dado de baja en 2022 en condiciones no honorables, de acuerdo con la versión oficial.

USCIS añadió que Brown solicitó una “Green card” en 2020 bajo el programa de Equidad en la Inmigración de Refugiados Liberianos, pero su solicitud fue denegada por omitir su historial militar y declararse falsamente ciudadano estadounidense.

En 2024 volvió a intentar la naturalización basándose en su servicio militar previo, señalaron.

Durante la investigación, los agentes descubrieron presuntos casos de fraude matrimonial y que Brown trabajaba como funcionario penitenciario mientras se hacía pasar por ciudadano, según el USCIS.

Brown ahora enfrenta un proceso de deportación y posibles cargos penales por fraude migratorio, declaraciones falsas de ciudadanía estadounidense y delitos relacionados.

“La Operación Escudo Gemelo continúa dando resultados mientras el Departamento de Seguridad Nacional persigue sin descanso a quienes intentan burlar nuestro sistema de inmigración”, concluyó el funcionario.

