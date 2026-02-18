FBI investiga golpiza a mexicano con fracturas de cráneo tras ser detenido por ICE

El ciudadano mexicano Alberto Castañeda Mondragón, de 31 años, se encuentra en el centro de una investigación del FBI y la Policía de St. Paul tras sufrir múltiples lesiones durante su arresto por agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) el 8 de enero en un centro comercial de St. Paul, Minnesota.

Castañeda Mondragón declaró que, inmediatamente después de ser detenido, los agentes lo tiraron al suelo, lo esposaron, le propinaron puñetazos y lo golpearon en la cabeza con una porra de acero. Posteriormente, fue trasladado a un centro de detención, donde aseguró que continuaron los golpes.

El hombre fue ingresado en el Centro Médico del Condado de Hennepin con ocho fracturas de cráneo y cinco hemorragias cerebrales potencialmente mortales. El personal médico afirmó que las lesiones no podrían haberse producido simplemente al chocar contra una pared, como señaló ICE en sus comunicados iniciales.

Versión de las autoridades

Un portavoz de ICE explicó que Castañeda, esposado, intentó escapar y corrió hacia una carretera principal, cayendo y golpeándose la cabeza contra un muro de concreto. Los oficiales lo recuperaron y solicitaron atención médica, pero el detenido rechazó la asistencia inicialmente. ICE agregó que resistirse al arresto representa un peligro tanto para los oficiales como para el público.

La Policía de St. Paul confirmó que está investigando el incidente y declinó hacer más comentarios mientras la pesquisa permanece abierta. El FBI también participa en la investigación.

Polémica por tiroteos en Minnsota

El incidente ocurre en medio de tensión en Minnesota tras los recientes enfrentamientos fatales de autoridades federales de inmigración con ciudadanos estadounidenses, incluyendo los casos de Renee Good y Alex Pretti en Minneapolis.

La semana pasada, Tom Homan, zar fronterizo de la Casa Blanca, indicó que la ofensiva federal en Minnesota estaba llegando a su fin, aunque algunos agentes permanecerán en el estado para labores de vigilancia.

El caso de Castañeda Mondragón ha desatado preocupación por el uso de la fuerza por parte de agentes de ICE en el estado y subraya la atención federal sobre la actuación de autoridades migratorias.

