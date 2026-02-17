Minnesota denuncia falta de cooperación del FBI en investigación sobre el tiroteo de Alex Pretti

La Oficina de Aprehensión Criminal de Minnesota (BCA) calificó de “preocupante y sin precedentes” la negativa del FBI a compartir información y evidencia sobre la muerte a tiros de Alex Pretti, ocurrida el 24 de enero en Minneapolis.



El superintendente de la BCA, Drew Evans, informó que el FBI notificó formalmente que no proporcionará acceso a la evidencia recopilada en el caso, complicando las investigaciones de la BCA sobre este incidente.

Solicitudes de cooperación en otros tiroteos

Evans señaló que la BCA también ha solicitado información y acceso a pruebas sobre la muerte a tiros de Renee Good el 7 de enero y el tiroteo de Julio Sosa-Celis el 14 de enero. Aún no se ha confirmado si habrá colaboración en estos casos.



“Si bien esta falta de cooperación es preocupante y sin precedentes, la BCA sigue comprometida con investigaciones exhaustivas, independientes y transparentes, incluso si se ve limitada por la ausencia de información clave”, declaró Evans.



El superintendente agregó que la BCA mantiene la disposición de compartir información con el FBI y el Departamento de Justicia si cambia la postura de las agencias federales, y que buscará todas las vías legales para obtener evidencia relevante.

Posición del FBI y el Departamento de Justicia

El FBI remitió a comentarios del fiscal general adjunto Todd Blanche, quien indicó el 30 de enero que el Departamento de Justicia abrió una investigación de derechos civiles sobre la muerte de Pretti.

“Estamos revisando todo lo que pueda esclarecer lo ocurrido ese día y en los días previos”, dijo Blanche. “Como en cualquier investigación del FBI y del Departamento de Justicia, analizamos videos, entrevistamos testigos e intentamos comprender los hechos”.

Los incidentes en Minnesota

Alex Pretti, enfermero de la UCI de un hospital de veteranos, fue abatido por un agente de la Patrulla Fronteriza mientras grababa a oficiales federales en Minneapolis. Las autoridades afirmaron que Pretti se resistió al desarme tras acercarse con una pistola de 9 mm, aunque videos de testigos han generado dudas sobre esa versión.



Renee Good fue asesinada a tiros por un agente del ICE a principios de enero, tras un operativo en el que supuestamente intentó atropellar a agentes federales.



Julio Sosa-Celis, ciudadano venezolano, fue acusado de agredir a un oficial de ICE durante un arresto caótico en la ciudad el mes pasado.

Sigue leyendo: