¿Fue Paraguay el punto más caliente del planeta? Meteorología aclara tras imágenes virales de calor extremo

Paraguay quedó en el centro de la conversación global sobre el clima luego de que imágenes satelitales difundidas en redes sociales mostraran al país como el posible punto más caliente de la Tierra en una franja horaria específica. La versión generó alarma entre miles de usuarios que compartieron capturas del portal meteorológico Windy, donde se observaban temperaturas y sensaciones térmicas extremas sobre el territorio nacional.

Ante la viralización de estos datos, el director de Meteorología e Hidrología de Paraguay (DMH), Eduardo Mingo, salió a aclarar el panorama en entrevista con una radiodifusora local. Si bien reconoció que en un momento puntual Paraguay pudo haber figurado entre los lugares más calurosos del planeta, evitó afirmaciones categóricas.

“Viendo el contexto, a una hora determinada, en un punto de nuestro occidente, pudo haber sucedido eso. No puedo afirmarlo estrictamente porque sabemos que hay otros puntos que siempre fueron calientes”, explicó el especialista.

Las publicaciones que circularon durante el martes mostraban registros de hasta 47°C y 48°C (117°F y 118°F) en calles de distintas ciudades, e incluso reportes ciudadanos que hablaban de 52°C en el Chaco paraguayo. Sin embargo, estos valores no corresponden necesariamente a mediciones oficiales bajo estándares internacionales.

La importancia de los datos oficiales

Mingo subrayó que para determinar si un país fue efectivamente el más caliente del mundo en un día determinado se deben analizar parámetros establecidos por la Organización Meteorológica Mundial (OMM), entidad que regula los métodos de medición y validación de datos atmosféricos a nivel global.

“Hay cuestiones numéricas dentro de la OMM que rigen las mediciones del sistema atmosférico. Podemos consultar la base de datos y hacer la evaluación luego de que pase el ambiente más caliente”, precisó.

El experto advirtió que muchas aplicaciones móviles y plataformas digitales muestran valores extrapolados, es decir, estimaciones calculadas a partir de modelos numéricos y no necesariamente basadas en estaciones meteorológicas instaladas en el punto exacto.

“Hoy las aplicaciones te dan un valor incluso en lugares donde no hay estaciones. Eso se llama extrapolación. Solo con datos precisos de estaciones correctamente instaladas podemos hablar de valores confiables”, enfatizó.

De hecho, aunque las máximas oficiales rondaron los 41°C (106°F) en varias zonas del país, la exposición directa al sol en superficies como tableros de vehículos, asfalto o termómetros de mercurio sin protección puede elevar drásticamente la lectura, generando cifras que superan ampliamente los registros certificados.

¿Qué mostraron las imágenes satelitales?

El portal Windy exhibió durante varias horas un núcleo de temperaturas extremas sobre el territorio paraguayo, particularmente entre las 12 y las 16 horas (tiempo local). En algunos sectores, la sensación térmica habría alcanzado los 47°C (117°F), según la visualización gráfica del sitio.

La plataforma Meteorología Encarnación también analizó el fenómeno en redes sociales, señalando que Paraguay podría haber sido uno de los puntos más calurosos en determinado horario, aunque aclaró que el ranking global depende de la franja del día.

“Podría serlo, pero depende de qué hora. Por ejemplo, en las mañanas, África es el lugar con las temperaturas más elevadas del planeta, con máximas cercanas a los 41°C (106°F), pero por las tardes, tanto el norte de Argentina como el oeste de Paraguay registran temperaturas alrededor de los 40°C (104°F)”, señalaron.

Además, citaron registros oficiales obtenidos desde la base de datos Ogimet, donde Argentina alcanzó una máxima de 40.5°C (105°F), mientras que Paraguay registró 40°C (104°F) en la misma jornada. Según el modelo numérico ICON, Argentina podría llegar a 43°C (109°F) y Paraguay a 41°C (106°F) en los días siguientes.

Con estos datos, la conclusión es clara: aunque Paraguay se encuentra entre las zonas más calientes del planeta en este periodo, afirmar que fue el lugar más caluroso del mundo requiere una verificación técnica más exhaustiva.

Presidente Hayes, el más caliente del país

La DMH informó que el departamento de Presidente Hayes volvió a encabezar el ranking nacional de temperaturas. El 17 de febrero se registró allí una máxima de 42.3°C (108°F), la más alta del país en esa jornada.

No es un hecho aislado. El lunes previo, el mismo departamento ya había marcado 40.6°C (105°F), superando a otras regiones.

Ante esta ola de calor persistente, la DMH emitió un boletín especial que se extenderá hasta el jueves. Se prevén máximas entre 36°C y 41°C (97°F y 106°F) en departamentos como Boquerón, Presidente Hayes, Asunción, Central, gran parte de Paraguarí, parte de Cordillera y Ñeembucú.

Las mínimas, por su parte, se mantendrán elevadas, en torno a los 27°C (81°F), lo que dificulta el descanso nocturno y aumenta el estrés térmico en la población.

¿Habrá alivio en los próximos días?

El calor continuará al menos hasta el jueves, con máximas que oscilarán entre 38°C y 41°C (100°F y 106°F) en buena parte del territorio nacional. Además, el aumento de la inestabilidad podría generar chaparrones aislados y tormentas eléctricas de variada intensidad, especialmente entre el centro y noreste de ambas regiones.

Para el viernes se anticipa un leve alivio, con una máxima estimada en torno a los 36°C (97°F), aunque los valores seguirán siendo elevados para la época.

Mientras tanto, las autoridades recomiendan extremar cuidados: evitar la exposición directa al sol en las horas pico, mantenerse hidratado y prestar especial atención a niños, adultos mayores y personas con enfermedades crónicas.

En medio del debate sobre si Paraguay fue o no el punto más caliente del planeta, los especialistas coinciden en algo fundamental: más allá de rankings globales, el impacto del calor extremo ya se siente en cada rincón del país y requiere información precisa, prudencia ante datos no oficiales y medidas de prevención para proteger la salud.

