Hispano de NJ robó identidades de clientes de Home Depot: acusación

Christian Pacheco, residente de Nueva Jersey, fue acusado de robar la identidad de clientes de Home Depot en Delaware y cargar un total de $24,000 dólares a sus tarjetas de crédito.

Pacheco, de 31 años y residente de Perth Amboy (NJ), compareció el jueves ante el Juzgado de Paz de la localidad New Castle y posteriormente fue puesto en libertad bajo fianza de $63,750 dólares, informó la Policía Estatal de Delaware en un comunicado.

Se le imputaron 28 cargos de robo de identidad, 28 de falsificación y 28 de hurto; 19 cargos de uso ilegal de una tarjeta de pago de una víctima mayor de 62 años; 9 cargos de uso ilegal de una tarjeta de pago; 6 cargos de conspiración y 1 cargo de hurto en tiendas, enumeró NJ.com.

La investigación comenzó en octubre del año pasado cuando un investigador de Home Depot contactó a las autoridades sobre presuntas compras fraudulentas en varias sucursales de esa cadena en Delaware. Detectives de delitos financieros de la Policía Estatal de Delaware descubrieron posteriormente que un sospechoso había realizado compras en 28 tiendas Home Depot de la zona entre agosto y septiembre de 2025.

En cada ocasión el sospechoso les dijo a los empleados que había olvidado su tarjeta de crédito en casa y les preguntó si podía hacer una compra proporcionando su número de seguro social y una identificación con foto, según la policía. Cada identificación que presentó incluía una foto suya, pero la información personal de otra persona, según las autoridades.

En total utilizó las identidades robadas para realizar compras por valor de $24,000 dólares con las tarjetas de crédito de las víctimas, según las autoridades. Posteriormente las autoridades identificaron a Pacheco como el sospechoso y emitieron una orden de arresto en su contra. Fue arrestado en un aeropuerto de Nueva Jersey el 5 de enero y posteriormente extraditado y puesto bajo la custodia de la Tropa 2 de la Policía Estatal de Delaware.

No está claro cuándo será la próxima comparecencia judicial de Pacheco. Todos los cargos son meras acusaciones y se presume que las personas procesadas son inocentes hasta que se pruebe su culpabilidad en un tribunal.

En octubre de 2025 dos personas en NYC fueron acusadas de hurto mayor y robo de identidad en un fraude a fondos del seguro de desempleo durante la pandemia de COVID-19. En 2024 Nicole Torres, funcionaria electoral republicana de El Bronx (NYC), fue acusada como sospechosa de soborno, extorsión, fraude y robo de identidad durante años.

También ese año unos empleados de la agencia de servicios para personas sin hogar de la ciudad de Nueva York (DHS), el Servicio Postal (USPS), la Autoridad de Vivienda Pública (NYCHA), la Autoridad Metropolitana de Transporte (MTA) y un ex agente de seguridad escolar de NYPD fueron acusados en Manhattan después de que una investigación de armas fantasma descubriera una estafa millonaria de robo de identidades a los neoyorquinos indigentes durante la pandemia.