La forma correcta de tomar citrato de magnesio y para qué sirve

Cuando vas a consumir un suplemento a base de magnesio, puedes encontrarte con distintas presentaciones: glicinato, malato, treonato y el citrato, en el que nos centraremos ahora. Según expertos, este último está compuesto por magnesio y ácido cítrico y entre sus beneficios está su poderoso efecto laxante.

Aunque todos cumplen funciones que son esenciales para tu cuerpo y mente, el citrato de magnesio ha alcanzado gran popularidad por sus bondades. Sin embargo, también es fundamental que aprendas a consumirlo, es decir, en qué horario y con la dosis correcta.

De acuerdo con el portal Nutrium, el sistema digestivo, nervioso, neuronal y las funciones musculares, incluyendo tu energía corporal, son los principales beneficiados por el consumo diario del citrato de magnesio. Por eso, agregarlo a la dieta es esencial para mantenerte en buena condición física y mental.

¿Para qué sirve el citrato de magnesio?

Además del efecto laxante, que probablemente es lo que más escuches de terceras personas, el citrato de magnesio es ideal para favorecer el descanso y la relajación, debido a que actúa como un neurotransmisor para que tus músculos y neuronas funcionen adecuadamente.

Asimismo, el suplemento ayuda a estabilizar el ritmo cardiaco y presión arterial, ya que inteviene en el metabolismo energético y regula el sistema cardiovascular, ayudando a mantener la presión arterial estable.

Respecto al factor digestivo, los expertos apuntan que el citrato de magnesio favorece el tránsito intestinal, lo que reduce notablemente el estreñimiento.

Y en cuanto a las funciones musculares, su ingesta frecuente y correcta previene las sobrecargas, especialmente después de hacer ejercicios. También regula la sensación de cansancio, evitando que sufras calambres y contracturas.

Por si fuese poco, previene la fatiga mental, el estrés, la ansiedad moderada y la migraña. Aunque el citrato de magnesio no es un suplemento milagroso ni mucho menos, combinarlo con buenos hábitos de sueño, alimentación y actividad física te ofrecerá beneficios extraordinarios.

Aunque en el mercado existen diferentes presentaciones del suplemento a base de magnesio, es importante que conozcas cuál necesitas.

Cuál es la forma correcta de tomar el citrato de magnesio

El hábito más adecuado y saludable es consumir una o dos cápsulas diarias de citrato de magnesio, dependiendo de la presentación, sin exceder los 300 mg.

Cuando superas esa cantidad, corres el riesgo de padecer un efecto rebote: falta de sueño, migrañas o un incómodo efecto laxante, especialmente si no sufres de estreñimiento.

Asimismo, puedes tomar el suplemento por la noche, preferiblemente antes de acostarte, o también durante el día, después de una comida principal (desayuno o almuerzo).

En caso de que padezcas insuficiencia renal o problemas cardíacos, es aconsejable que primero consultes con un médico especializado, sobre todo si ya estás cumpliendo un tratamiento.

Por último, asegúrate de adquirir un citrato de magnesio de calidad, que no contenga aditivos innecesarios y que posea una certificación sanitaria y de seguridad.

