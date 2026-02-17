Ayuno intermitente: la mayor revisión científica pone en duda sus beneficios

Durante años, el ayuno intermitente se instaló como una de las estrategias más populares para perder peso en Estados Unidos. Redes sociales, celebridades, coaches de bienestar y programas fitness lo presentaron como una herramienta casi milagrosa. Sin embargo, una de las revisiones científicas más amplias realizadas hasta ahora introduce un matiz importante: sus resultados no parecen ser superiores a los de una dieta tradicional. Es decir, no está a la altura de su fama.

La conclusión surge de una evaluación sistemática elaborada por la Colaboración Cochrane, una de las organizaciones más respetadas en investigación médica basada en evidencia. El análisis examinó 22 ensayos clínicos aleatorizados que involucraron a cerca de 2,000 participantes en distintos países.

La ciencia acaba de publicar una revisión global que cuestiona la efectividad real del ayuno intermitente como método de pérdida de peso. Crédito: Shutterstock

Qué encontró la revisión científica sobre el ayuno intermitente

De acuerdo con Cochrane, el ayuno intermitente no mostró ventajas consistentes frente a métodos convencionales de restricción calórica cuando el objetivo principal es la pérdida de peso.

Los investigadores compararon distintos esquemas de ayuno (como días alternos o ventanas horarias restringidas) con dietas hipocalóricas tradicionales. El resultado central fue claro: las diferencias en reducción de peso fueron pequeñas o estadísticamente irrelevantes.

Más aún, la revisión sugiere que gran parte del efecto observado en quienes practican ayuno intermitente podría explicarse simplemente por la reducción total de calorías ingeridas, no por un beneficio metabólico único del ayuno en sí.

Por qué este hallazgo genera debate

El ayuno intermitente no es solo una dieta; es un fenómeno cultural en EE.UU. Millones de personas lo adoptaron convencidas de que ofrece ventajas especiales para quemar grasa, acelerar el metabolismo o “reiniciar” el organismo.

Pero la revisión científica señala que no hay evidencia sólida que demuestre una superioridad clara frente a otros enfoques nutricionales cuando se controlan las variables básicas.

Ayuno intermitente: los expertos piden bajar las expectativas tras un importante de Cochrane. Crédito: Imagen creada con AI para fines editoriales. | Impremedia

Esto no implica que el ayuno sea inútil. Implica algo diferente y menos llamativo: no parece ser mejor que otros métodos ya conocidos.

Lo que dicen los expertos en nutrición

Diversos especialistas en metabolismo y nutrición coinciden en una idea central: el ayuno intermitente puede funcionar para algunas personas, pero no por razones mágicas.

Según la evidencia evaluada, los beneficios dependerían más de:

Adherencia a largo plazo.

Calidad de la dieta durante las ventanas de alimentación.

Déficit calórico sostenido.

Factores conductuales y de estilo de vida.

Algunos investigadores advierten que la popularidad del ayuno muchas veces supera la fortaleza real de la evidencia científica disponible.

Limitaciones importantes de la investigación

Uno de los puntos más relevantes del informe es que la calidad general de la evidencia fue considerada baja o moderada en muchos de los estudios analizados.

Esto significa que los resultados podrían cambiar con nuevas investigaciones y que faltan más datos sobre efectos a largo plazo. Además, no todos los ensayos tuvieron seguimiento prolongado y la adherencia real es difícil de medir.

La ciencia no afirma que el ayuno no funcione; afirma algo más técnico pero crucial: no hay pruebas contundentes de que funcione mejor.

La dieta más viral en Estados Unidos

La obesidad y el sobrepeso siguen siendo desafíos de salud pública en EE.UU., con impacto desproporcionado en comunidades latinas. Estrategias dietéticas masivas que no ofrezcan ventajas claras merecen análisis cuidadoso, especialmente cuando se transforman en tendencias virales.

El mensaje implícito de la revisión es incómodo para la industria del bienestar: no existen atajos nutricionales universalmente superiores.

Adelgazar no debe sacrificar tu salud. El ayuno no es fácil de sostener a largo plazo. Crédito: Shutterstock

El ayuno intermitente puede ser útil para ciertas personas, pero la evidencia más amplia disponible hasta ahora indica que no es una solución extraordinaria frente a dietas tradicionales bien estructuradas.

Para quienes buscan pérdida de peso sostenible, los principios con respaldo más robusto siguen siendo los mismos:

Alimentación equilibrada

Control calórico razonable

Actividad física regular

Consistencia en hábitos

Menos espectacular que TikTok, pero mucho más respaldado por la ciencia.

