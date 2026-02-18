La moda colombiana pisa fuerte en Nueva York

La moda colombiana ocupó un lugar central en la última edición de la New York Fashion Week. En la pasarela de LAVAN 42, en Manhattan, ocho marcas bogotanas presentaron sus colecciones que fueron elegantes, vibrantes y profundamente significativa para la industria de la moda latinoamericana.

La pasarela fue parte del calendario oficial de NYFW Fall/Winter 2026, un logro para diseñadores provenientes de la capital colombiana que, gracias a un proceso de curaduría e internacionalización liderado por la Cámara de Comercio de Bogotá, pisaron fuerte en una de las plataformas de moda más importantes del mundo.

Diseño de la firma de mosa Alanna Global./Foto: Ysabella Escalona

La iniciativa forma parte de Colectivo Puente Internacional, un programa diseñado por la Cámara para apoyar la expansión al mercado global de marcas colombianas, especialmente aquellas que emergen de contextos populares, artesanales o independientes. Para Ovidio Claros Polanco, presidente de la institución gubernamental, el proyecto responde a una visión estratégica de largo alcance.

“Algún día empezamos en una planeación estratégica y en soñar cómo lograríamos llevar la gente de la economía popular, ya no las grandes empresas ni siquiera las medianas, sino las más pequeñas a grandes plataformas como es Nueva York. Hemos dado un salto gigante en muy corto tiempo”, dijo Claros Polanco.

Ovidio Claros Polanco (izq), presidente de la de Comercio de Bogotá. Foto: Diego Albarracín

Claramente, la intención no solo fue artística, sino también empresarial. De las más de 300 marcas inscritas, solo ocho fueron seleccionadas tras evaluaciones que incluyeron no solo el talento creativo, sino la solidez institucional y la capacidad de escalar en mercados internacionales.

“Había mediciones donde evaluamos la empresa realmente, qué confianza nos da, cómo es el manejo de la empresa, y otros aspectos importantes. Seleccionamos las que mostraron mayor solidez, coherencia, y estilo”, mencionó el presidente de la Cámara de Comercio de Bogotá.

Claros Polanco enfatizó que el impacto de esta presentación va mucho más allá de una pasarela.

“Es un sueño cumplido para muchos. Para nuestro país también es importante poder mostrar ese talento, esa capacidad que tienen todos estos empresarios de pequeñas empresas que empiezan a crecer y a escalar en todo este tipo de plataformas”, dijo.

Muchas marcas representando el talento latino

Entre los participantes estuvo A Modo Mío, marca con 10 años de trayectoria que ha forjado una identidad propia.

“Mi marca está hecha para mujeres que no están dispuestas a pasar desapercibidas y quieren destacarse siempre. Tenemos un camino muy marcado entre asimetría, silueta superpuesta y muy estructurado. Es muy femenino”, dijo su directora creativa, Francesca Sesana, quien describió la colección presentada en NYFW con orgullo.

La tela de mezclilla en todo su esplendor con los diseños de Love Me Jeans./Foto Ysabella Escalona

Sesana también reconoció que llegar a una pasarela como la de la New York Fashion Week representa un paso fundamental en el crecimiento de su marca.

“Cumplí diez años con la marca y estamos con la Cámara de Comercio hace mucho tiempo. En este proceso de internacionalización estamos un escalón más hacia nuestro objetivo. Es una colección mucho más madura y mucho más cercana a lo que se intuye hoy en día. Espero tener paz y poder ser empresaria y mamá al mismo tiempo”, dijo Sesana.

También desde el sector del calzado, la diseñadora Liza Herrera celebró el apoyo que ha recibido y la oportunidad de estar presente en un escenario tan relevante.

“Ha sido una experiencia muy gratificante porque nos hemos dado cuenta de que la Cámara de Comercio de Bogotá está apoyando todos los sueños que nosotros tenemos como empresarios y sobre todo el sector del calzado, que es un sector que no tenía tanto apoyo antes”, comentó Herrera.

La propuesta de Liza Herrera se centra en la personalización artesanal. “Nuestra especialidad es hacer calzados personalizados. Entonces la idea es que tú tienes los zapatos de tus sueños en tu cabeza y nosotros te los fabricamos. Manejamos materiales que no solamente son cuero, sino textiles que se usan para muebles, los adaptamos a calzado y los volvemos zapatos muy artesanales, hechos a mano,” explicó la diseñadora.

No solo se presentaron marcas colombianas en la pasarela de LAVAN 42, pues la diseñadora Agatha Ruiz de la Prada, fue la invitada especial en el marco de Fashion Designers of Latin America (FDLA), quien celebró la diversidad y la energía latina en este escenario internacional.

“Lo que ha conseguido la directora creativa de FDLA, Albania Rosario, solita es un milagro. Poco a poco ha ido trayendo gente aquí. He conocido muchísimos diseñadores latinoamericanos gracias a esto. Es importante el espacio que NYFW ofrece a diseñadores minoritarios. Es inclusivo. Es de minorías. Es de todos los latinoamericanos que estamos tan de moda”, agregó Ruiz de la Prada.