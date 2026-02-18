Les Wexner, exdirector de Victoria’s Secret, asegura ante el Congreso que fue estafado por Jeffrey Epstein

El fundador de Victoria’s Secret, Les Wexner, aseguró ante el Comité de Supervisión de la Cámara de Representantes que fue “estafado” por Jeffrey Epstein y que nunca participó ni tuvo conocimiento de sus crímenes.

El empresario de 88 años compareció a puerta cerrada desde su domicilio en New Albany, Ohio, en respuesta a una citación del comité, en el marco de la investigación legislativa sobre el manejo federal del caso Epstein. La declaración se extendió por aproximadamente seis horas.

En su testimonio preparado, Wexner afirmó que rompió “total e irrevocablemente” con Epstein hace casi dos décadas, cuando supo que era “un abusador, un estafador y un mentiroso”. También sostuvo que jamás presenció actividades ilegales ni fue cómplice de ellas.

Señalamientos de legisladores demócratas

Durante un receso, el representante Robert García declaró que, a su juicio, Wexner intentaba restar importancia a la cercanía de su relación con Epstein. En la misma línea, el congresista Stephen Lynch dijo que, según la evidencia conocida hasta ahora, no le cabía duda de que Wexner sabía de lo que ocurría y no lo impidió.

Según la oficina de García, también asistieron a la declaración los representantes Rashida Tlaib, Jasmine Crockett, Yassamin Ansari y Dave Min.

Una portavoz del comité indicó que Wexner respondió todas las preguntas formuladas y que el video y la transcripción serán publicados próximamente.

Ruptura en 2007 y acusaciones de malversación

Wexner explicó que su vínculo con Epstein se extendió durante más de una década, tiempo en el que el financiero manejó sus asuntos personales. Señaló que la relación terminó en 2007, después de que Epstein fuera acusado en Florida de solicitar prostitución de una menor.

De acuerdo con su declaración, tras revisar documentos financieros, su esposa Abigail detectó que Epstein había robado grandes sumas de dinero a la familia. Wexner afirmó que revocaron el poder notarial otorgado a Epstein, le retiraron el acceso a cuentas bancarias y lo obligaron a renunciar a entidades afiliadas. Según su versión, el financista devolvió una cantidad sustancial de dinero, aunque mantuvo su inocencia.

El empresario también negó haber sido infiel a su esposa y rechazó acusaciones hechas en documentos judiciales publicados en 2024, que incluían señalamientos de la fallecida Virginia Roberts Giuffre. Wexner ha negado esas acusaciones y reiteró que nunca engañó a su esposa.

Investigación del Congreso y antecedentes

Wexner es el fundador de L Brands, compañía que llegó a agrupar marcas como Victoria’s Secret y Bath & Body Works. Fue uno de los primeros clientes importantes de Epstein y le otorgó poder notarial sobre su fortuna.

El Comité de Supervisión, presidido por James Comer, investiga el manejo del caso Epstein por parte del gobierno federal. Antes de Wexner, el panel tomó declaración al exfiscal general Bill Barr, al exsecretario de Trabajo Alex Acosta y a la excolaboradora de Epstein, Ghislaine Maxwell, quien se negó a responder preguntas invocando la Quinta Enmienda.

Wexner no ha sido acusado de ningún delito. En su comparecencia insistió en que fue “ingenuo” al confiar en Epstein y sostuvo que también fue víctima de un hombre que, según describió, llevaba una “doble vida” que le ocultó por completo.

