Pam Bondi se encara con legisladores por preguntas sobre los archivos de Epstein en audiencia de la Cámara

La Fiscal General de los Estados Unidos, Pam Bondi, protagonizó un tenso enfrentamiento con congresistas demócratas durante la audiencia de la Cámara de Representantes.

El punto de conflicto fue la exigencia de una disculpa formal hacia las víctimas de Jeffrey Epstein por parte de la congresista Pramila Jayapal, demócrata por Washington, por la manera en que el Gobierno gestionó el caso.

En lugar de acceder a la petición, Bondi inicialmente giró para criticar al ex fiscal general Merrick Garland, quien sirvió durante la administración Biden. Esta maniobra provocó la reacción inmediata de la legisladora, quien intentó interrumpirla para redirigir la sesión a la pregunta inicial sobre la disculpa.

Postura defensiva de Bondi al pedirle que se disculpara

Ante la insistencia de la congresista, la fiscal general mantuvo su postura defensiva. Bondi dijo que a Jayapal “no le gustó la respuesta”, y volvió a hablar de Garland, evitando reconocer fallos en la administración actual o previa respecto a los sobrevivientes del caso.

La interacción se volvió más conflictiva cuando ambas hablaron al mismo tiempo. Jayapal trataba de recuperar su tiempo asignado para obtener una respuesta directa, mientras que Bondi descalificaba la naturaleza de la presión ejercida por la legisladora: “No voy a criticar sus dramas”, sentenció la fiscal mientras la representante intentaba reconducir el interrogatorio.

Durante el intercambio, las dos hablaron de manera simultánea mientras Bondi acusaba a Jayapal de “teatralismo” y la congresista buscaba una respuesta concreta. A pesar de los múltiples intentos por parte de la representante demócrata de enfocar la discusión en el impacto sobre las víctimas, Bondi finalmente no se disculpó.

Cruce con el líder del Comité de la Cámara

La funcionaria también mantuvo un duro intercambio de palabras con el representante de Nueva York, Jerry Nadler, durante su reciente comparecencia ante el Comité Judicial.

Nadler, en su rol de líder en el comité, intentó en varias ocasiones recuperar el tiempo de palabra y exigir precisión en los testimonios. Sin embargo, Bondi señaló que las interrupciones eran un intento de silenciar sus críticas hacia la gestión de Garland durante la administración Biden.

“¿A cuántos perpetradores están investigando?”, preguntó Nadler. “¿A cuántos han acusado?”, a lo que Bondi contestó: “Disculpe, voy a responder la pregunta”

Ante la insistencia de Nadler para que Bondi contestara la pregunta, la republicana señaló que “no, voy a responder la pregunta como quiero” (…) Su teatralidad es ridícula… presidente Jordan, no voy a meterme en la miseria con esta gente.”

