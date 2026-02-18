Nuevo México aprueba medida para investigar supuestos abusos en rancho de Jeffrey Epstein

El estado de Nuevo México aprobó una “Comisión de la Verdad” para investigar los abusos en el rancho de Jeffrey Epstein a las afueras de Santa Fe, en medio de las continuas solicitudes de transparencia sobre los crímenes del fallecido delincuente sexual.

La medida que tomaron los legisladores sigue a la publicación por parte del Departamento de Justicia (DOJ) de millones de documentos de investigación sobre Epstein el mes de enero, renovando el interés en el rancho Zorro del difunto magnate.

Varias mujeres y niñas confesaron que fueron abusadas sexualmente en la propiedad de 10,000 acres.

No obstante, las fuerzas del orden han prestado poca atención a las actividades que allí se realizaban. Funcionarios han allanado otras de las propiedades de Epstein, incluyendo su casa en Nueva York, su isla en el Caribe, su mansión en Palm Beach y su apartamento en París, pero varias autoridades estatales y locales declararon no tener conocimiento de ninguna búsqueda federal en el rancho.

Por su parte, Héctor Balderas, quien fungía como fiscal general de Nuevo México al momento del arresto de Epstein en julio de 2019, expresó en un comunicado que su oficina “investigó la actividad que ocurrió en Nuevo México que aún era viable para el enjuiciamiento, incluido el contacto con múltiples víctimas”.

Balderas indicó que su oficina dio marcha atrás luego de que los fiscales federales en Nueva York a cargo de las averiguaciones del caso Epstein “pidieron que lleváramos a cabo cualquier otra investigación o procesamiento estatal de la actividad relacionada con Epstein, ya que nos comunicaron que ya estaban llevando a cabo un procesamiento activo en múltiples jurisdicciones”.

Asimismo, los correos electrónicos divulgados por el DOJ a finales de enero establecen que la oficina de Balderas ” acordó cesar cualquier investigación sobre tráfico sexual y compartir todo lo que habían reunido sobre la actividad de tráfico sexual con nuestra oficina”.

Un correo electrónico de diciembre de 2019, enviado por un fiscal al co-albacea de la herencia de Epstein, aseguraba que los agentes federales no habían registrado la propiedad de Nuevo México. Tampoco parece haber habido alguna investigación estatal o local sobre lo sucedido en la propiedad del pedófilo, informó The Guardian.

Andrea Romero, representante demócrata de la Cámara de Representantes del estado de Nuevo México que patrocinó la legislación de la Comisión de la Verdad, señaló que el comité usará el poder de citación y el testimonio, así como los registros oficiales, “para reconstruir toda la historia”, informó Source NM.

Además, se espera que el subcomité, que debe tener cuatro representantes de ambos partidos políticos principales, tenga un presupuesto de $2 millones de dólares y funcione hasta este año 2026.

Los residentes de Nuevo México “merecen saber la verdad sobre lo sucedido en el Rancho Zorro y quién lo sabía”, manifestó Romero.

La comisión está financiada por un acuerdo entre el fiscal general de Nuevo México y el Deutsche Bank en medio de una investigación sobre el papel de las instituciones financieras “al no identificar el abuso sexual y el tráfico de niñas menores de edad en el Zorro Ranch de Jeffrey Epstein”.

Este anuncio es una de las últimas medidas que tomaron los legisladores para comprender cómo Epstein abusó de menores de edad supuestamente por años con casi total impunidad.

La Ley Federal de Transparencia de Expedientes Epstein se aprobó en el mes de noviembre, exigiendo al DOJ que publique todos los archivos vinculados con él.

El presidente Donald Trump, quien alguna vez contó a Epstein entre sus amigos, firmó la ley luego de la reacción política causada por la gestión de los archivos por parte de su gobierno. Durante su campaña presidencial de 2024, prometió publicar los archivos, pero después trató de evitarlo, denominando repetidamente la polémica de Epstein como un engaño.

