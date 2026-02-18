Los 10 objetos que se roban con más frecuencia de los autos

Aunque muchos conductores creen que un robo ocurre solo por mala suerte, la realidad es que ciertos objetos convierten al vehículo en un blanco más atractivo. Estos son los 10 artículos que, según el portal de finanzas Finance Buzz, se roban con mayor frecuencia de los autos.

1. Convertidor catalítico

Se encuentra debajo del automóvil y su función es controlar las emisiones contaminantes. Está compuesto por varios metales valiosos, lo que lo hace especialmente atractivo para los ladrones que buscan venderlo.

Su ausencia se detecta fácilmente por el fuerte ruido que produce el vehículo cuando ya no lo tiene instalado.

2. Dispositivos electrónicos

Computadoras portátiles, tabletas y otros aparatos electrónicos son fáciles de sustraer y revender. Si se dejan a la vista o en un auto sin seguro, basta con romper una ventana y tomarlos rápidamente.

3. Bolsas y carteras

Dejar una bolsa o cartera dentro del vehículo, incluso por un momento mientras se hace un encargo rápido, puede ser una invitación directa al robo.

4. Dispositivo GPS

En vehículos más antiguos que no cuentan con navegación integrada, los dispositivos GPS externos siguen siendo un objetivo. También se recomienda ocultar los soportes visibles para no llamar la atención.

5. Registro del vehículo

Los ladrones suelen revisar la guantera en busca del registro del auto, ya que contiene información personal que puede utilizarse para cometer robo de identidad.

6. Placas

Las placas pueden retirarse con rapidez y utilizarse para movilizar vehículos robados sin levantar sospechas.

7. Tarjetas de crédito

Son fáciles de sustraer y utilizar de manera fraudulenta, lo que las convierte en un objetivo frecuente.

8. Puerta trasera de camioneta

En las pickups, la puerta trasera puede desmontarse con facilidad y venderse como pieza de reemplazo.

9. Control remoto del garaje

Si un ladrón obtiene tanto el registro del vehículo como el control del garaje, podría localizar el domicilio y acceder a la vivienda.

10. Equipo de sonido

Los sistemas de audio costosos continúan siendo atractivos. Estacionar en zonas bien iluminadas o tomar medidas preventivas puede reducir el riesgo.

Sigue leyendo:

– Cuánto deberías pagar por un auto si tienes un ingreso de $75,000 al año