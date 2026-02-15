Cuánto deberías pagar por un auto si tienes un ingreso de $75,000 al año

Comprar un automóvil nuevo puede parecer una meta alcanzable con un salario anual de $75,000, pero las cifras actuales muestran que tomar una decisión apresurada puede poner en riesgo la estabilidad financiera.

El precio promedio de los vehículos ha aumentado de forma considerable y no siempre coincide con lo que realmente se puede pagar sin comprometer otros gastos.

De acuerdo con datos de Kelley Blue Book, el costo promedio de un automóvil nuevo alcanzó los $50,326 a finales de 2025.

Aunque ese monto podría parecer accesible para alguien con ingresos medios altos, especialistas en finanzas personales recomiendan establecer límites claros antes de visitar una agencia.

Una de las fórmulas más utilizadas es la regla 20/4/10, un método que busca evitar que el gasto en transporte se convierta en una carga excesiva.

Esta regla sugiere tres puntos clave: dar un enganche del 20%, financiar el vehículo a un plazo no mayor de cuatro años y procurar que todos los gastos de transporte –incluyendo mensualidad, gasolina, seguro y mantenimiento– no superen el 10% del ingreso bruto mensual.

En un escenario donde los precios de los autos continúan en aumento, muchas personas optan por plazos más largos para reducir la mensualidad, pero eso no necesariamente significa que el vehículo sea más barato, solo que se paga durante más tiempo.

Si se traduce un ingreso anual de $75,000 a cifras mensuales, se obtiene aproximadamente $6,250 antes de impuestos.

Bajo la regla 20/4/10, el límite recomendado para transporte sería de $625 al mes.

Para quienes buscan un enfoque más conservador, algunos asesores sugieren destinar solo el 8% del ingreso, es decir, cerca de $500 mensuales.

Sin embargo, este monto no corresponde únicamente al pago del crédito, sino también a gastos inevitables como combustible, seguro y revisiones mecánicas.

En muchos estados de Estados Unidos, estos costos adicionales pueden rondar al menos $300 mensuales.

Si se descuenta esa cifra del límite de $625, el pago ideal del financiamiento se reduce a aproximadamente $325 al mes.

En un escenario más flexible, algunas personas podrían soportar mensualidades de entre $400 y $500, siempre y cuando cuenten con buen historial crediticio y un enganche sólido.

Por ejemplo, una mensualidad de $500 financiada a 48 meses, con un enganche del 20% y una tasa anual promedio de 6.5%, permitiría acceder a un automóvil con precio aproximado de $26,400 antes de impuestos y cargos adicionales.

Si el objetivo es mantener la mensualidad en $400, el rango baja a cerca de $16,900 antes de tarifas.

A pesar de estas recomendaciones, la realidad del mercado muestra que muchos compradores están pagando más de lo aconsejable.

Datos de Edmunds revelan que el pago mensual promedio por un auto nuevo llegó a $772 durante el cuarto trimestre de 2025.

Además, alrededor del 20% de los compradores enfrenta mensualidades superiores a $1,000, una cifra que puede dificultar el ahorro, el pago de deudas y la construcción de un fondo de emergencia para quienes ganan $75,000 anuales.

En cuanto a modelos que podrían ajustarse mejor a un presupuesto responsable, los vehículos compactos y sedanes continúan siendo la alternativa más viable.

Algunos ejemplos de precios iniciales incluyen el Toyota Corolla desde $22,295, el Nissan Sentra desde $22,600, el Chevrolet Trax desde $21,700, el Honda Civic Sedán desde $24,695 y el Mazda3 Sedán desde $24,550.

No obstante, estos montos pueden incrementarse por versiones superiores, cargos de envío, impuestos y comisiones del distribuidor.

En conclusión, aunque un ingreso de $75,000 al año permite aspirar a un automóvil nuevo, la clave está en calcular con precisión el impacto total del gasto y no dejarse guiar únicamente por la mensualidad que ofrece la agencia.

Un buen enganche, un plazo corto y un control claro de los gastos asociados pueden marcar la diferencia entre una compra saludable y una carga financiera prolongada.

Sigue leyendo:

– Cuánto te cobran de impuestos en Nueva York si tienes un sueldo de $100,000

– ¿Cuánto estás pagando realmente de intereses en tu tarjeta de crédito? Así puedes calcularlo en minutos