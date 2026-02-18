Nueva York: pronóstico del tiempo para este miércoles 18 de febrero

¿Qué ropa recomendamos a los neoyorquinos para salir a las calles de Nueva York este miércoles? Antes que nada, las temperaturas estimadas para el día de hoy según el pronóstico del clima en la Gran Manzana estarán entre los 45 grados Fahrenheit (7ºC) de máxima y los 36 grados Fahrenheit (2ºC) de mínima. Además, la sensación térmica, esto es, “temperatura real” que tu cuerpo va a sentir será de 46ºF (8ºC) de máxima y 46ºF (8ºC) de mínima.

¿Va a llover? Ésta puede ser tu próxima pregunta y también tenemos respuesta para ti. Según la última información disponible, la posibilidad de precipitaciones es del 84% durante el día y del 55% durante la noche. La nubosidad, por su lado, será del 26% en el transcurso del día y del 14% durante la noche.

Además, se esperan ráfagas de viento que alcanzarán un máximo de 2.49 mph durante la primera mitad del día y los 5.59 mph durante la noche, por lo que se recomienda llevar ropa ligera. En esta época del año, el amanecer dará comienzo a las 06:46 h, mientras que el atardecer ocurrirá a las 17:34 h. En total habrá 11 horas de sol durante el día.

El pronóstico del tiempo para mañana en Nueva York

El clima en Nueva York mañana habrá más nubes que claros con escasa probabilidad de precipitaciones. Las temperaturas variarán entre los 36 y los 41 grados Fahrenheit (2 y 5ºC). Las probabilidades de lluvia serán de 14% por la mañana, 25% por la tarde y 14% por la noche.

No te olvides de revisar las últimas noticias sobre clima en www.eldiariony.com/clima

El clima en Nueva York

El clima de Nueva York es un clima fundamentalmente húmedo, caracterizado por inviernos fríos y veranos cálidos. Las lluvias son comunes durante todo el año, con tormentas en verano y nevadas en invierno. La cercanía de la costa atlántica ayuda a suavizar los extremos de temperatura. Los meses más fríos son diciembre y marzo, mientras que los más calurosos se registran entre julio y agosto.

¿Qué clima hay en Estados Unidos?

Un país tan extenso como Estados Unidos presenta climas muy distintos según la región y la estación del año. Por ejemplo, en la Costa Este, los climas dominantes son el húmedo subtropical de la región sudeste del país y el continental húmedo más hacia el norte, en concreto, hacia latitudes de entre 40° N hasta 70° N.

El noreste estadounidense cuenta con un clima continental húmedo con lluvias continuas durante todo el año, que se convierten en tormentas en verano y nieve en invierno. El sureste de Estados Unidos tiene un clima húmedo subtropical con veranos temperaturas calurosas, inviernos frescos y notables precipitaciones.

En la zona oeste de Estados Unidos hay al menos tres grandes climas predominantes: semiárido, árido y mediterráneo. El clima semiárido frío abarca la parte central del oeste y de norte a sur de Estados Unidos, con escasas precipitaciones y bajas temperaturas.

El suroeste tiene un clima árido frío o cálido, con inviernos muy fríos y veranos templados en el frío y veranos muy e inviernos suaves. Tanto uno como otro tienen poca presencia de precipitaciones. El clima mediterráneo se localiza en la zona costera del oeste estadounidense y cuenta con inviernos lluviosos y templados y veranos secos y calurosos.