FBI no halló pruebas de que Epstein dirigiera red de tráfico sexual para hombres poderosos

El FBI investigó durante años a Jeffrey Epstein, revisando sus registros bancarios, correos electrónicos y propiedades en Nueva York, Florida y las Islas Vírgenes, además de entrevistar a decenas de víctimas y examinar sus vínculos con personas influyentes a nivel mundial.

Sin embargo, según documentos internos del Departamento de Justicia revisados por Associated Press, los investigadores no hallaron evidencia de que Epstein dirigiera una red de tráfico sexual para hombres poderosos.

Los materiales confiscados en las residencias de Epstein, incluidos videos y fotografías, no mostraban a víctimas siendo abusadas ni involucraban a terceros, según un memorando de 2025 de la fiscalía.

Asimismo, el análisis de los pagos realizados por Epstein a entidades vinculadas a figuras del mundo académico, financiero y diplomático no reveló conexiones con actividad criminal, de acuerdo con un memorando de 2019.

Aunque algunas víctimas, como Virginia Roberts Giuffre, afirmaron que Epstein las “prestaba” a amigos ricos, los agentes no pudieron corroborar estas acusaciones y no encontraron otras víctimas con historias similares.

Según un correo electrónico interno del FBI, entre cuatro y cinco víctimas afirmaron haber sido abusadas por otros adultos, pero no existían pruebas suficientes para procesarlos a nivel federal, por lo que los casos se remitieron a autoridades locales.

La investigación comenzó en 2005 tras la denuncia de los padres de una niña de 14 años en Palm Beach, Florida. Con el tiempo, se identificaron al menos 35 menores a las que Epstein pagaba entre $200 y $300 dólares por masajes sexualizados.

En 2008, Epstein se declaró culpable de solicitar prostitución a una menor y cumplió 13 meses de prisión bajo un acuerdo negociado por el entonces fiscal federal Alexander Acosta.

En 2019, tras la reactivación del caso en Nueva York, Epstein fue arrestado y murió por suicidio un mes después. La investigación continuó contra Ghislaine Maxwell, su confidente, quien fue condenada en 2021 y cumple 20 años de prisión por su papel en el reclutamiento y abuso de víctimas.

Los documentos publicados recientemente muestran que los fiscales y el FBI investigaron a fondo posibles cómplices y denuncias mediáticas, pero muchas acusaciones no pudieron verificarse. Ninguna otra víctima corroboró que Epstein o Maxwell ordenaran participar a otros hombres en los abusos.

Las fotos y videos incautados no involucraban a terceros, y los pagos a modelos o asistentes no probaron la existencia de una red de tráfico sexual. Asimismo, las pesquisas sobre allegados de Epstein, como el magnate Les Wexner o el inversor Leon Black, concluyeron que no había evidencia suficiente para imputarlos, señaló la agencia de noticias.

Los agentes también confirmaron que la supuesta “lista de clientes” de Epstein mencionada en medios de comunicación nunca fue localizada.

