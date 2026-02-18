Paseo mortal: excursionista se resbaló cerca de la cima del pico más alto de Nueva York

Brianna Mohr, excursionista de 21 años de Nueva Jersey, murió de frío tras resbalarse del sendero cerca de la cima de Mount Marcy, la montaña más alta del estado Nueva York.

La joven logró llamar al 911 a las 3:05 p.m. del jueves tras resbalarse en las Adirondacks, mientras llevaba a su perro Fezco, informó el Departamento de Conservación Ambiental (DEC) del estado Nueva York, citado por NBC News.

Los guardabosques acudieron con una moto de nieve y un vehículo utilitario con orugas, mientras que la Policía Estatal (NYSP) envió un helicóptero, relató NJ.com. Después de que no pudieran localizar a la excursionista desde el aire debido a la densa nubosidad, un guardabosques fue bajado a tierra cerca del puesto de Marcy Dam Outpost.

El guardabosques localizó a la excursionista sin vida a las 9:51 p.m., pero las condiciones climáticas impidieron que retiraran el cuerpo hasta la mañana siguiente. Los rescatistas encontraron al perro con vida. Al parecer Mohr había estado en esa zona desde diciembre. Mount Marcy, en Keene, condado Essex, tiene una altitud de 5,341 pies (1,618 metros) y se encuentra en el Área Silvestre High Peaks del Parque Adirondack.

Posteriormente se determinó que la causa oficial de la muerte de Mohr fue hipotermia o frío extremo. Su hermano Ryan Mohr compartió un homenaje en Instagram. La joven era una aventurera de corazón y solía compartir fotos de sus viajes en redes sociales. Una de sus primeras publicaciones la muestra haciendo kayak en Texas en 2014. Tras graduarse de la preparatoria Brick Township (NJ) en 2022 escaló McAfee Knob por el sendero de los Apalaches. A lo largo de los años sus viajes la llevaron al Parque Nacional Yosemite, Kings Canyon, el Gran Cañón, el Parque Nacional Acadia, el Parque Nacional de Yellowstone y más allá, resumió Daily Voice.

Una tragedia similar sucedió en junio, cuando un excursionista neoyorquino y su hija fueron hallados sin vida en una montaña en Maine. En mayo de 2025 un grupo de excursionistas encontró restos humanos en un sendero de las montañas Adirondack en Nueva York. Una autopsia confirmó que pertenecían a Léo Dufour, estudiante universitario canadiense de 22 años y experimentado excursionista, cuya desaparición hacía más de cinco meses desencadenó una búsqueda exhaustiva, publicó The New York Times.

En 2022 Alisonstar Molaf, joven excursionista de Nueva Jersey, fue encontrada muerta después de desaparecer durante una caminata al otro lado del país, en las afueras de Seattle. Al parecer la joven de 25 años estaba bajo la influencia de hongos psicodélicos, según las autoridades.