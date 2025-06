Excursión fatal: encuentran cuerpos de neoyorquino y su hija en montaña en Maine

Tim Keiderling, hombre de Nueva York de 58 años que desapareció mientras practicaba senderismo en Maine durante el fin de semana, fue encontrado muerto el martes.

Luego ayer a la 1 p.m. su hija Esther Keiderling (28), quien lo acompañaba y continuaba desaparecida, también fue hallada sin vida. Ambos residentes de Ulster Park (NY) emprendieron una excursión a la cima de Mount Katahdin el domingo, según el Departamento de Pesca Continental y Vida Silvestre de Maine. Fueron vistos por última vez en el campamento alrededor de las 10:15 a.m.

La montaña, ubicada en el Parque Estatal Baxter, es el punto más septentrional del Sendero de los Apalaches (Appalachian Trail). Llegarle implica una caminata de ida y vuelta de entre 8 y 12 horas, explicó Daily News.

Los guardabosques comenzaron la búsqueda del padre y su hija el lunes por la mañana cuando se descubrió que su automóvil aún estaba en el estacionamiento de uso diurno.

Decenas de trabajadores del equipo de Búsqueda y Rescate del Servicio de Guardabosques de Maine se unieron a las labores el martes, al igual que el Servicio Forestal y la Guardia Nacional del Ejército de Maine, que incluyó helicópteros equipados con cámaras termográficas infrarrojas.

Alrededor de las 2:45 p.m. del martes un equipo canino localizó el cuerpo de Keiderling en la meseta, cerca de la cima de Mount Katahdin, dijeron las autoridades del parque. La causa de las muertes no ha sido revelada.

“Sabemos que muchos de nuestros seguidores en redes sociales comparten nuestra profunda tristeza por la familia y los amigos de Tim Keiderling, y agradecemos su apoyo mientras el equipo continúa la búsqueda de Esther”, declaró el Parque Estatal Baxter en un comunicado de Facebook. Pero ayer la joven también fue encontrada muerta.

Esther había publicado en Substack el sábado que estaba en un viaje de negocios con su padre y que habían programado escalar el monte Katahdin desde las 6 y las 7 de la mañana del domingo. “Estoy un poco nerviosa después de todo lo que he leído sobre el sendero Abol, pero lo haré si el tiempo lo permite. Si no me ven de nuevo en las notas de Substack, ahí estoy”, escribió, citada por ABC News.

El parque agregó que todos los senderos habían sido cerrados al público. Se solicita a cualquier persona que haya estado en en esa zona entre las 10:30 a.m. y las 2:30 p.m. del domingo que llame a la Policía Estatal de Maine al 207-532-5400.

En mayo un grupo de excursionistas encontró restos humanos en un sendero de las montañas Adirondack en Nueva York. Una autopsia confirmó que pertenecían a Léo Dufour, estudiante universitario canadiense de 22 años y experimentado excursionista, cuya desaparición hacía más de cinco meses desencadenó una búsqueda exhaustiva. La causa del deceso aún no ha sido determinada, publicó The New York Times.

En 2022 Alisonstar Molaf, joven excursionista de Nueva Jersey, fue encontrada muerta después de desaparecer durante una caminata al otro lado del país, en las afueras de Seattle. Al parecer la joven de 25 años estaba bajo la influencia de hongos psicodélicos, según las autoridades.

