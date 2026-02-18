San Francisco 49ers jugarán en México en 2026 en el renovado Estadio Azteca

Los San Francisco 49ers volverán a la Ciudad de México para disputar un partido oficial de temporada regular en 2026, informó la NFL.

Aunque todavía no se han definido la fecha ni el rival, el encuentro se jugará en el histórico Estadio Azteca, recientemente rebautizado como Estadio Banorte tras un acuerdo comercial.

El inmueble permanece cerrado desde mayo de 2024 debido a una profunda remodelación con miras al Mundial 2026 y reabrirá oficialmente en marzo con un amistoso entre las selecciones de México y Portugal.

Parte de un contrato multianual de la NFL en México

El partido de los 49ers será el primero de un contrato de tres años firmado por la NFL para celebrar encuentros de temporada regular en territorio mexicano, reforzando la estrategia de internacionalización de la liga.

“Estamos encantados de traer de vuelta a la Ciudad de México partidos de temporada regular de la NFL, reafirmando nuestra profunda y duradera conexión con los aficionados de todo el país”, señaló Arturo Olivé, director general de NFL México.

México representa el mercado internacional más importante para la liga, con aproximadamente 40 millones de aficionados, la base más grande fuera de Estados Unidos.

Un vínculo histórico entre 49ers y México

No será la primera vez que los 49ers jueguen en la capital mexicana. En la temporada 2022, San Francisco derrotó 38-10 a los Arizona Cardinals en un Monday Night Football disputado en el Azteca.

Además, en 2005, los 49ers protagonizaron el primer partido internacional de temporada regular en la historia de la NFL, también frente a Arizona en Ciudad de México. Desde entonces, la liga ha celebrado seis partidos oficiales en el país.

“Estamos emocionados de volver a México y jugar frente a una de las aficiones más apasionadas de la liga. Después de dos experiencias inolvidables en 2005 y 2022, nos entusiasma reunirnos de nuevo con la fiel afición mexicana”, declaró Al Guido, presidente ejecutivo de la franquicia.

