Tyreek Hill promete regreso explosivo con nuevo equipo tras ser liberado por Miami Dolphins

La liberación de Tyreek Hill de Miami Dolphins fue la noticia del día el pasado lunes en la NFL. Ahora, el receptor abierto, que busca nuevo equipo, rompió el silencio con un comunicado donde prometió un “regreso explosivo” en medio de la lesión de rodilla de la que se recupera.

Hill compartió en su cuenta de Instagram un post cargado de emoción, gratitud y esperanza de cara al futuro y en el que agradeció a los Dolphins y sus fanáticos por la oportunidad.

“El viaje no se detiene. Desde el fondo de mi corazón, gracias a toda la organización de Miami Dolphins, a mis compañeros de equipo, al personal y, lo más importante, a Fins Nation, por cuatro años inolvidables. Construimos algo especial, juntos, para la ciudad de Miami”, indicó.

El receptor también dejó claro que, en medio de su proceso de recuperación de la lesión de rodilla, su trayectoria en la NFL está lejos de terminar.

“El viaje no termina aquí. Cada capítulo de mi vida me ha enseñado algo (…) El amor que siento por este juego es inexplicable. Y ahora mismo, en esta temporada baja, por primera vez, ‘The Cheetah’ está completamente concentrado y concentrado. Concentrado”, señaló.

“‘The Cheetah’ no baja el ritmo. Nunca. Así que, para todos los que se preguntan qué sigue, solo esperen. ‘The Cheetah’ volverá”, añadió.

Ahora Tyreek Hill debe encontrar un nuevo equipo en la NFL después de que Miami Dolphins liberaran al cinco veces receptor abierto All-Pro. Los Dolphins también cortaron a James Daniels y Nick Westbrook-Ikhine.

Hill, que tendrá 32 años en marzo, se está recuperando de una lesión de fin de temporada que sufrió el 29 de septiembre contra los New York Jets.

El receptor necesitó de una cirugía de rodilla izquierda para reparar un daño significativo, que incluyó un desgarro del LCA. Hill llegó a Miami en 2022 después de un intercambio con Kansas City Chiefs en 2022.

El receptor de Miami Dolphins es el jugador más rápido de la NFL. Su récord es de 40 yardas en 4.29 segundos. Este registro lo consiguió hace años, antes de su llegada a Kansas City Chiefs en 2016.



