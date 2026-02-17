Bad Bunny no será sancionado por su show en el Super Bowl LX

El cantante puertorriqueño Bad Bunny no enfrentará una sanción tras su presentación en el show de medio tiempo del Super Bowl LX el pasado 8 de febrero en el Levi’s Stadium de Santa Clara, California.

Luego de que legisladores conservadores solicitaron una investigación contra el artista por supuestamente violar las normas de decencia durante su show que fue transmitido en todo el país, siendo este el evento musical más visto en Estados Unidos.

Varios legisladores enviaron cartas a la Federal Communications Commission alegando que el puertorriqueño ofreció “contenido explícito e indecente” en el show, particularmente por referencias presentes en versiones de estudio de canciones como “Safaera”, “Tití Me Preguntó” y “Monaco”. En realidad, el cantante cortó y omitió las partes obscenas de sus canciones para su show en vivo.

Tras revisar el caso, la Federal Communications Commission concluyó que el artista no violó ninguna norma de decencia, según informó New York Post. La FCC evaluó la transmisión del evento y determinó que las letras sexuales y explícutas fueron censuradas u omitidas de su show.

De acuerdo con la información obtenida por el mencionado medio, la agencia ha archivado cualquier escrutinio adicional a menos que se presenten más pruebas.

Si Bad Bunny no hubiese censurado las partes explícitas y sexuales de sus canciones durante el show del Super Bowl habría violado las normas de la FCC que prohíben el lenguaje profano y obsceno en horario de máxima audiencia.

El legislador Randy Fine alegó en su carta a la FCC que “la basura progresista que presenciamos el domingo del Super Bowl debe ser INVESTIGADA y erradicada. No hay ninguna razón para que más de 130 millones de personas, incluidos niños, hayan estado expuestas al contenido vulgar y repugnante del espectáculo de medio tiempo del Super Bowl de 2026”.

Aunque el show de Bad Bunny no fue del agrado para quienes tienen una inclinación conservadora, el astro puertorriqueño causó sensación con su show e hizo historia al ser el primer artista latino en protagonizar en solitario el show de medio tiempo del Super Bowl. El artista aprovechó el escenario para rendir homenaje y reivindicar la cultura puertorriqueña. Además, contó con la actuación especial de Lady Gaga y Ricky Martin.

Sigue leyendo: