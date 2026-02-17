Hospitalizado en Nueva York Ronnie Hickman, jugador de Cleveland Browns, tras ser atacado en un hotel

Ronnie Hickman, safety de Cleveland Browns en la NFL, fue hospitalizado en Nueva York tras ser atacado por cuatro hombres en el lobby de un hotel en Manhattan durante la madrugada del lunes.

El jugador quedó con varias heridas menores y tuvo que ser trasladado a Bellevue Hospital para ser evaluado. Posteriormente, fue dado de alta mientras el incidente es investigado por la Policía.

Ataque a Ronnie Hickman en Nueva York

Hickman se encontraba en el lobby del hotel Sixty Les en Allen Street, Lower East Side de Manhattan. De repente, un grupo de cuatro hombres lo abordó a las 4:30 de la madrugada al percatarse de que era jugador de la NFL.

Según la versión manejada por NYPD, los hombres se le acercaron y comenzaron a hablarle, pero el tono y la tensión subieron. Al parecer, todo se tornó violento cuando Hickman no los reconoció o no respondió como esperaban.

Fue en ese momento cuando comenzaron a golpearlo. Tras la golpiza, los cuatro hombres salieron corriendo del hotel.

El hecho está siendo investigado por NYPD, quien revisa las cámaras del hotel y alrededores como parte de la investigación del altercado.

Por su parte, Cleveland Browns confirmó la agresión contra su jugador y detalló que el safety se encuentra recuperándose de las heridas en la compañía de su familia.

“El safety Ronnie Hickman fue víctima de una agresión la madrugada del lunes en un hotel de la ciudad de Nueva York. Ronnie recibió atención médica por lesiones leves en un hospital local tras el incidente, fue dado de alta posteriormente y se encuentra en casa descansando con su familia”, declaró el portavoz de los Browns.

Statement from Browns spokesperson: “Safety Ronnie Hickman was a victim of assault early Monday morning at a New York City hotel. Ronnie was treated for minor injuries at an area hospital after the incident, was later released, and is home resting with his family.” — Daniel Oyefusi (@DanielOyefusi) February 16, 2026

Este hecho ocurre meses después de que el esquinero de New York Jets, Kris Boyd, fuese baleado afuera de un popular restaurante en Midtown Manhattan.

La estrella de la NFL aún lidia con complicaciones derivadas del tiroteo. Por ese caso fue arrestado y acusado un hombre.

Ronnie Hickman Jr. nació el 11 de octubre de 2001 en Manhattan, Nueva York. Fue a Ohio State entre 2019 y 2022, donde se consolidó como safety.

No fue seleccionado en el Draft 2023, pero los Cleveland Browns lo firmaron como agente libre no drafteado el 12 de mayo de 2023.

Su desempeño ha hablado por sí solo y ha pasado de ser novato sin expectativas a convertirse en un jugador con rol creciente dentro de la defensa. En su primer año jugó 10 partidos, con 23 tacleadas y una intercepción.

En la campaña de 2024 participó en 14 juegos, con 45 tacleadas y una recuperación de balón. En 2025 llegó su año de consolidación, ya que fue titular en la mayoría de los partidos.

Registró 103 tacleadas totales, dos intercepciones y siete pases defendidos. Esto lo llevó a convertirse en uno de los jugadores más productivos del equipo.



