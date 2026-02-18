Shakira celebró el Año Nuevo Chino con un saludo viral

La primera gran sorpresa de la fase lunar llegó de la mano de Shakira, que se unió a la celebración del Año Nuevo Chino con un saludo en mandarín que sus seguidores convirtieron en tendencia en cuestión de minutos.

Su gesto apareció justo en el inicio del calendario lunar y capturó la atención del público que cada año sigue muy de cerca esta festividad ancestral.

Un saludo especial para la comunidad china

La barranquillera abrió su video con una frase clara y entusiasta: “¡Hola, China! ¡Feliz Año Nuevo Chino para todos!”. Con ese breve mensaje, dirigido a China, la artista dejó ver su interés por acercarse a una cultura que históricamente ha celebrado el cambio de ciclo con rituales llenos de simbolismo.

El 2026 marca la llegada del Año del Caballo de Fuego, una combinación que suele asociarse con energía, movimiento y determinación, elementos que muchos fans relacionaron de inmediato con su trayectoria artística.

El Año Nuevo Chino es un período que reúne a millones de familias alrededor de comidas tradicionales, danzas del león, desfiles y la icónica decoración roja que busca atraer prosperidad. Sumarse a esta fecha implica reconocer una de las festividades más importantes del continente asiático y, en este caso, reafirmó la conexión de la colombiana con audiencias internacionales.

@shakira Happy new year China! See you very soon! Chin chin! ❤️ 中国，新年快乐！ 很快就能见到你们啦！ 亲亲 ❤️ ♬ original sound – Shakira

Una celebración que traspasa fronteras

Como ocurre cada febrero, el inicio del calendario lunar invita a reflexionar sobre el ciclo que termina y el que comienza. En muchas ciudades del mundo, desde Bogotá hasta Londres, se replican actividades inspiradas en la tradición china.

Este año, la entrada del Caballo de Fuego despertó una expectativa especial por su carácter vibrante y por la creencia popular de que impulsa proyectos que requieren valentía.

La artista aprovechó ese ambiente festivo para recordar que su carrera nació del cruce de sonoridades y culturas, por lo que acercarse a Asia no resulta extraño. Su dominio de varios idiomas ya la había mostrado distante a cualquier zona de confort y su saludo en mandarín fue muestra de ello para seguir conectando con distintos públicos sin perder naturalidad.

En redes sociales, su video fue celebrado por la intención y por la fluidez con la que pronunció el mensaje. Miles de usuarios escribieron mensajes de agradecimiento por reconocer una tradición que cada año gana más espacio en el ámbito global.

“Shakira siempre va un paso adelante, es impresionante”; “de verdad, ¿hay algo que esta mujer no sepa hacer?”; “cada día sorprende con algo nuevo, es increíble”; “parece que no existe reto que Shakira no pueda asumir”, fueron algunos de los comentarios para la barranquillera.

