Alejandro Sanz dedica cariñoso mensaje a Shakira por su cumpleaños

El cantante Alejandro Sanz dedicó un cariñoso mensaje a su colega y amiga de varios años Shakira, quien cumplió 49 años el pasado 2 de febrero.

“Bailar la vida, contigo, siempre. Mi Shaki, mi planeta favorito orbita otra vuelta al sol. “Feliz cumple, amiga”, escribió Sanz en sus historias.

Esta dedicatoria demuestra la amistad cercana entre el intérprete de ‘Corazón Partío’ y la cantante de ‘La Pared’. Ambos son amigos desde hace varios años, han trabajado juntos en exitosos proyectos musicales como la canción ‘Te lo agradezco pero no’ y se han demostrado públicamente el afecto fraternal que hay entre ambos.

Este mensaje de Alejandro Sanz llega después de que se difundió un divertido comentario que hicieron los hijos de Shakira sobre la exnovia de Alejandro Sanz, la actriz Candela Márquez.

El pasado 27 de enero se estrenó en Movistar+ la serie documental ‘Cuando Nadie Me Ve’ de Alejandro Sanz. En un fragmento del documental, se ve un fragmento del encuentro entre Shakira y Candela. Los hijos de Shakira comentaron lo mucho que se parecen su mamá y la expareja de Sanz.

Shakira compartió una observación que le hicieron sus hijos sobre la española. “Me dicen mis hijos: ‘¡Es igual a ti la novia de Alejandro!’”. Alejandro Sanz se mostró sorprendido al darse cuenta del parecido de ambas.

Shakira y Alejandro Sanz se presentaron juntos durante dos de los conciertos de la gira ‘Las Mujeres Ya No Lloran’ que Shakira ofreció en Estados Unidos. El 13 de mayo, la colombiana sorprendió al público en Charlotte, Carolina del Norte, en el Bank of America Stadium. El 6 de junio volvieron a actuar juntos en Hard Rock Stadium, en Miami.

Durante su show en Miami, Shakira expresó su cariño hacia Alejandro Sanz con un mensaje desde el escenario. “Lo más bello que ha parido España después de mis hijos”, expresó en aquel momento la cantante, quien luego abrazó a Alejandro y le dijo que lo quería.

