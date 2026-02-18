Thalía prepara una gran sorpresa para Premio Lo Nuestro

Los preparativos de Thalía rumbo a Premio Lo Nuestro 2026 han estado en marcha desde hace varios días. La artista compartió en sus redes una serie de videos que revelan parte del proceso creativo detrás de una presentación inédita, donde llevará “Dancing Queen” al terreno de la cumbia.

Una versión cumbia del clásico de ABBA

En los clips publicados, la mexicana aparece en pleno ensayo mientras revisa detalles de producción, coreografía y el guion de la noche. La canción elegida es nada menos que “Dancing Queen”, el éxito del grupo sueco ABBA, que Thalía reinterpretará con un arreglo especial para su actuación dentro del evento.

Además de su número musical, la intérprete será una de las conductoras principales de la gala, acompañada por Nadia Ferreira y Clarissa Molina. En uno de los videos, la artista aparece junto a ambas y bromea sobre el embarazo de Ferreira, quien espera su segundo hijo con Marc Anthony.

Entre risas, Thalía comenta: “¿Están listos? No están preparados… es que aquí somos cuatro”, haciendo referencia al bebé en camino.

Su entusiasmo por presentar esta nueva versión quedó muy claro días atrás, cuando expresó en sus redes: “DANCING QUEEN ???? es una de las canciones que más amo de toda la vida!!!!!! Desde niña, ABBA fue una gran inspiración, y hoy día, poder hacerle este homenaje en una cumbia sabrosa, me hace sentir muy agradecida”.

Ensayos intensos rumbo a la ceremonia

En otro video compartido, la artista mexicanamostró su primer día formal de ensayos, donde comentó que, además de preparar la parte musical, también avanzó en la lectura del libreto de la ceremonia. “Dancing queen a full”, escribió mientras afinaba su interpretación y ajustaba los elementos que formarán parte de su presentación.

La gala se llevará a cabo este 19 de febrero en el Kaseya Center de Miami y reconocerá lo más destacado de la música latina en 44 categorías. Junto a la participación de Thalía, están confirmados los números de Romeo Santos y Prince Royce, quienes presentarán una mezcla de éxitos de su álbum conjunto “Better Late Than Never”. También subirán al escenario Silvestre Dangond y Sebastián Yatra, entre muchos otros como Kany García y Tokischa.

La lista la completan Café Quijano, Carín León, Carlos Vives, Codiciado, Cristian Castro, Eladio Carrión, Elena Rose, Gangsta, Gente de Zona, Gloria Trevi, Ha*Ash, J Balvin, Jay Wheeler, Jhayco, Kapo, KYBBA, MAR, Marc Anthony, María Becerra, María José, Matisse, Mau y Ricky, Melody, Mora, Rawayana, Ryan Castro, Santos Bravos, Sofía Reyes, Xavi y Yami Safdie.

