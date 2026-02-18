Lista de estrellas que cantarán en Premio Lo Nuestro 2026
La gala reunirá a decenas de figuras latinas que estrenarán canciones, presentarán colaboraciones y debutarán con números en vivo
La música latina vivirá una noche inolvidable con la nueva edición de Premio Lo Nuestro, en su edición 2026, un encuentro en el que las actuaciones serán protagonistas.
Desde baladas y pop hasta urbano, dembow y bachata, la gala tendrá un despliegue amplio que reunirá colaboraciones recientes, estrenos en televisión y números preparados especialmente para la ceremonia.
La primera gran confirmación llegó con Kany García, quien presentará por primera vez en televisión “1+1”, su colaboración con Maluma. La intérprete, con una trayectoria de más de dos décadas, también celebra tres nominaciones este año: Artista Pop Femenina Del Año; Colaboración Del Año – Pop por “Huir”, junto a Lia Kali; y Canción Del Año – Pop/Balada por “Tierra Mía”.
Tokischa y su debut en la gala
El escenario también recibirá a Tokischa, que llegará con el estreno en televisión de su más reciente tema, “Ridin”.
Su presencia coincide con un año cargado de nominaciones como Mejor Combinación Femenina por “De Maravisha”, junto a Nathy Peluso; Artista Femenina Del Año – Urbano; Mejor Canción Trap/Hip Hop – Urbano por “Tokischa RMX”, con J Castle, Hades66 y Ñengo Flow; y Mejor Canción Dembow por “Celos”, en colaboración con Bulin 47.
También, uno de los momentos más esperados será el medley interpretado por Romeo Santos y Prince Royce, quienes presentarán piezas de su álbum conjunto “Better Late Than Never”.
Otro debut televisivo llegará con “Una vaina bien”, a cargo de Silvestre Dangond y Sebastián Yatra. Además, Lunay, Sech y Arthur Hanlon prometen actuaciones destacadas.
Más artistas anunciados
La lista es amplia e incluye a agrupaciones, solistas y voces consolidadas. Entre los confirmados están Café Quijano, Carín León, Carlos Vives, Codiciado, Cristian Castro, Eladio Carrión, Elena Rose, Gangsta, Gente de Zona, Gloria Trevi, Ha*Ash, J Balvin, Jay Wheeler, Jhayco, Kapo, KYBBA, MAR, Marc Anthony, María Becerra, María José, Matisse, Mau y Ricky, Melody, Mora, Rawayana, Ryan Castro, Santos Bravos, Sofía Reyes, Thalía, Xavi y Yami Safdie.
Artistas homenajeados y nominados
Este año también se entregarán reconocimientos especiales para Arcángel, galardonado con el Premio Ícono Urbano; Juanes, reconocido con el premio a la Trayectoria; Los Bukis, celebrados por su Legado Musical; y Paloma San Basilio, distinguida con el premio a la Excelencia.
Las nominaciones de este año están lideradas por Bad Bunny, Carín León, Myke Towers y Rauw Alejandro, cada uno con diez menciones. Beéle, Fuerza Regida y Karol G cuentan con ocho. Xavi suma siete; y con seis nominaciones aparecen Alejandro Fernández, Elena Rose, J Balvin, Maluma, Morat y Shakira.
La gala será co-presentada por Thalía, Clarissa Molina y Nadia Ferreira, e iniciará a las 7:00 p.m., hora del Este.
Sigue leyendo:
Premio Lo Nuestro 2026: la Fruta presentará uno de los galardones
Thalía será presentadora de Premio Lo Nuestro 2026
Premio Lo Nuestro 2026: Lista de nominados