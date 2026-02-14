Premio Lo Nuestro 2026: la Fruta presentará uno de los galardones 

No quedan dudas de que la Fruta se ha convertido en una de las personalidades más virales de los últimos meses gracias a su participación en el reality show La Casa de Alofoke.

El éxito es tan grande que no solo se llevó el primer lugar de la competencia grabada en la República Dominicana, sino que además forma parte ahora del programa El Gordo y la Flaca, en donde tiene el papel de reportero en la ciudad de Nueva York. Este trabajo ha hecho que muchos se emocionen, pues es un nuevo capítulo en su historia de superación.

El momento que vive el creador de contenido es ahora más especial porque fue anunciado como uno de los presentadores de uno de los galardones de Premio Lo Nuestro.

En esta labor, la Fruta se unirá a un selecto grupo de 36 celebridades encargadas de entregar las estatuillas a los ganadores, entre las que destacan artistas como Carlos Baute, Justin Quiles, Lenny Távarez y Lola Indigo. También compartirá este rol con figuras de la televisión como David Chocarro e Irving Alberti, además de nuevos talentos como Alexa Archundia.

Este evento, que se celebrará este 19 de febrero en el Kaseya Center de Miami, contará con una conducción de lujo integrada por Thalía, Clarissa Molina y Nadia Ferreira.

Además, habrá un reimpulso digital debido a la presencia del equipo de Alofoke Media Group. Según han anunciado, Santiago Matías “Alofoke” liderará el Backstage Livestream junto a Gabi Desangles y el Dotol Nastra, harán equipo para una cobertura digital sin precedentes para el público dominicano y latino.

Sigue leyendo:

Nadia Ferreira sobre su rol como conductora en Premio Lo Nuestro: ‘Es una gran responsabilidad’

Premio Lo Nuestro 2026: Lista de nominados

Marc Anthony y Nathy Peluso lanzan su “idilio” en nuevo tema