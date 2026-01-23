Nadia Ferreira sobre su rol como conductora en Premio Lo Nuestro: ‘Es una gran responsabilidad’

La modelo paraguaya Nadia Ferreira habló de la emoción que tiene por conducir nuevamente Premio Lo Nuestro en compañía de Clarissa Molina y Thalía.

En una entrevista con el programa El Gordo y la Flaca, la ex reina de belleza dijo que se siente muy feliz por la oportunidad de formar parte de esta ceremonia tan importante en la industria de la música latina.

“Es una gran responsabilidad que la tomo con los brazos abiertos. Obviamente, lo más importante es disfrutar para que todo el mundo que esté viendo esa noche de magia, de música, también pueda recibir eso”, comentó.

La esposa de Marc Anthony ya ha tenido experiencia en la conducción con Premios Juventud, por lo que siente que tiene una base importante para asumir este nuevo reto.

“Ya digamos que me estoy sintiendo más cómoda en esto y abierta a seguir aprendiendo, porque siempre se aprende”, afirmó.

La joven paraguaya reveló también que se estrenará como cantante. “Lo hago porque me gusta, siempre me ha gustado y me apasiona y la verdad es que no me cierro a que más adelante me puedan escuchar cantando”.

Indicó que tiene 17 grabaciones de distintos ritmos musicales como cumbia, baladas, pop y hasta fusiones de cumbia con reguetón. Afirmó que cuenta con el apoyo de Marc Anthony, llamándolo “el mejor mentor”.

En la entrevista con El Gordo y la Flaca, recordó que su verdadera formación en televisión inició a los 14 años en Paraguay, en un programa de parodia donde aprendió a cantar, bailar y actuar.

