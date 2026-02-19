Crisis en las Spice Girls: Netflix frena su documental

El intento de revivir la historia de las Spice Girls para conmemorar su 30 aniversario quedó en pausa definitiva. Netflix canceló el documental que tenía en desarrollo desde hace meses porque las integrantes no lograron alinearse en torno al enfoque creativo ni a los compromisos del rodaje.

El proyecto, que prometía imágenes inéditas, entrevistas actuales y acceso directo a su archivo personal, estaba pensado como un homenaje a una de las agrupaciones femeninas más influyentes de los años noventa.

Fuentes vinculadas a la producción contaron al tabloide “The Sun” que “sus fans estarán devastados”. Los desacuerdos entre las artistas venían escalando desde hace tiempo y ningún intento de mediación consiguió que la banda retomara una dinámica de trabajo conjunta.

La plataforma había apostado por convertir este aniversario en un evento global, aunque los obstáculos internos resultaron imposibles de sortear.

Un equipo de alto nivel, un acuerdo imposible

La realización del documental estaba en manos de un equipo encabezado por Suzanne Mackie, conocida por su trabajo en la serie “The Crown”. Sin embargo, ni esa carta de presentación logró unificar a las cinco integrantes.

El principal choque se mantiene entre Geri Halliwell-Horner y Mel B, un conflicto que se avivó en 2019 cuando Mel B aseguró públicamente que ambas vivieron un romance en los noventa, algo que Geri negó sin reservas.

Pero los desencuentros recientes contribuyeron a ampliar la brecha. La ausencia de Mel B en celebraciones privadas, como el cumpleaños de Emma Bunton o una reunión en casa de Victoria Beckham, ahondó más en la percepción de distanciamiento.

Victoria, además, continúa enfocada en su faceta empresarial y en su vida familiar, y en una entrevista con “Vogue” sostuvo: “Me costó mucho tener el valor de no hacer la gira con las Spice Girls de nuevo, pero ser quien dice que no lo hará porque las cosas se sienten diferentes ahora que antes fue una decisión personal”. Y, aunque descartó una gira mundial, sí se mostró abierta a considerar una presentación única en Las Vegas.

Mel B intenta mantener viva la posibilidad de un reencuentro

Entre tanto, Mel B continúa como la voz más optimista. En “Good Morning America”, compartió su deseo de volver a los escenarios: “Estamos muy orgullosas del legado que tenemos y tenemos seguidores de nuevas generaciones que aman a las Spice Girls, así que me gustaría volver al escenario con las chicas”. Pese a su entusiasmo, reconoció que las conversaciones avanzan con dificultad porque todas consideran al grupo un proyecto demasiado valioso como para tomar decisiones apresuradas.

Para muchos fans, la gira de 2019 sigue siendo un recuerdo reciente de lo que podrían lograr juntas. Aun así, este nuevo aniversario las encuentra en un punto crítico, con viejas heridas que dificultan la posibilidad, por ahora, de un reencuentro formal.

