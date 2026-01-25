Victoria Beckham se reunió con las Spice Girls en medio de las tensiones con su hijo

La empresaria Victoria Beckham se reunió con las integrantes de su antiguo grupo musical, Spice Girls, en medio de la fuerte polémica que ha generado el distanciamiento con su hijo Brooklyn y su esposa Nicola Peltz.

Beckham asistió a la celebración del cumpleaños 50 de la cantante y empresaria británica Emma Bunton, quien formó parte del famoso grupo musical que se convirtió en uno de los más populares en la década de los 90.

A la celebración asistieron otras Spice Girls como Melanie “Mel C” Chisholm y Geri Halliwell-Horner. Sin embargo, la ausencia de Melanie “Mel B” Brown no pasó desapercibida en el festejo. La empresaria compartió una foto junto con sus amigas y expresó su cariño hacia Emma por su cumpleaños.

Esta celebración significó un momento importante para Victoria Beckham, quien tiene una buena relación con sus excompañeras del grupo musical, a pesar de que todas tomaron caminos diferentes tras la separación de las Spice Girls en diciembre de 2000, tras la salida de Geri Halliwell.

Esta reunión de gran parte de las integrantes de Spice Girls ocurre pocos días después de que la familia Beckham se convirtiera en blanco de una fuerte polémica por el distanciamiento que existe con Brookly, el hijo mayor de Victoria y David Beckham.

Brooklyn confirmó el distanciamiento con sus padres y explicó los motivos detrás de su decisión en una serie de historias en su cuenta de Instagram. El aspirante a chef aseguró que sus padres no estuvieron de acuerdo con la boda de Brooklyn y Nicola Peltz. Según dijo, sus padres intentaron “arruinar” su relación con Nicola Peltz desde antes de la boda en 2022.

Explicó que antes de casarse fue presionado para firmar documentos que lo privaban de sus derechos sobre su apellido, lo que afectaría a su esposa y sus futuros hijos. Brooklyn Beckham reveló que previo a su boda, Victoria Beckham canceló una prueba de vestido de Nicola, quien supuestamente llevaría un diseño de la ex Spice Girls. Además, se refirió a la interrupción durante el primer baile de los recién casados y un supuesto baile inapropiado de Victoria Beckham en la ceremonia.

