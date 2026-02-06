Aunque sea por un momento, las Spice Girls están de vuelta

Los Beckham parecen decididos a cambiar el clima familiar que dejó el comunicado publicado por Brooklyn Beckham hace unas semanas, y la prueba más reciente llegó envuelta en música y nostalgia.

Victoria Beckham volvió a reunirse con sus excompañeras de las Spice Girls, esta vez en una noche íntima que tuvo a Cruz, el menor de sus hijos varones, como cómplice y anfitrión.

Cruz compartió el encuentro en su cuenta de Instagram, donde mostró a su madre junto a Geri Halliwell, Melanie Chisholm y Emma Bunton, aparentemente en la casa familiar en Holland Park, Londres.

El joven músico, que sigue dando pasos firmes con su banda Cruz Beckham and The Breakers, escribió: “Creo que encontré a mis teloneras ¿Creen que tienen potencial? Algo emocionante viene más tarde hoy 😉 Estén atentos y participen”.

Un reencuentro en tono acústico

El video difundido por Cruz arranca con él tocando la guitarra antes de girar la cámara hacia una mesa donde Victoria y sus excompañeras parecen recién salidas de una cena. El ambiente se nota muy relajado y pronto las cuatro comienzan a cantar juntas, como si el tiempo no hubiese pasado desde los días de gira.

La única que no estuvo presente fue Mel B, algo que varios seguidores del músico destacaron en los comentarios.

Victoria también dejó su huella en la publicación: “Los amo a todos”, escribió junto al video. Mientras que David Beckham reaccionó con un emoji de corazón.

Por su parte Romeo, de 23 años, aprovechó para bromear sobre la experiencia de aquellas improvisadas teloneras: “Parece que han hecho algo como esto antes”.

El anuncio que Cruz venía preparando

Pero la reunión tenía algo más detrás. El mensaje misterioso al que Cruz se refirió en su post apuntaba a un nuevo lanzamiento musical y más tarde reveló la noticia: “¡La prereserva de For Your Love ya está disponible! A partir de mañana habrá unos 250 pósteres por todo Londres. Escanea el código para echar un vistazo. Y las primeras 15 personas que me envíen una foto con el póster y la prereserva realizada podrían llevarse una sorpresa extra. ¡Estoy deseando que esta canción sea suya!”, escribió emocionado.

