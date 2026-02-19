El “Flamenco Festival New York” celebra 25 años de pasión, historia y evolución 

Durante 25 años, el Flamenco Festival New York ha demostrado que el flamenco es un arte vivo. Es una tradición que ha encontrado en la ciudad un público fiel, curioso y profundamente conectado. Y ahora, del 25 de febrero al 15 de marzo, el encuentro festeja su aniversario con una edición que no solo mira hacia atrás, sino que reafirma su papel como puente cultural entre España y Estados Unidos.

“Es la muestra de que hay una verdadera afición y una relación, yo diría, de amor entre la ciudad de Nueva York y el flamenco. Este año el leitmotiv es New York to Flamenco, A True Love Story,” dijo el fundador del festival, Miguel Marín.

Esa relación no empezó con el festival. Según Marín, se remonta a más de 140 años. “Ya en 1890 había artistas flamencos en Nueva York y una de las grandes divas de la época, Carmencita, llenó el Madison Square Garden. Ha habido una tradición muy importante de artistas españoles que se han establecido aquí y han hecho que el flamenco sea desde entonces una tradición importante en la ciudad”, comentó.

Este año, una delegación conformada por más de 180 artistas de 16 compañías ofrecerá un total de 40 funciones entre Nueva York, Miami, Tampa, Chicago y Boston, una muestra de la amplitud y alcance del festival en Estados Unidos.

Programación destacada en NYC

La programación de esta edición incluye una combinación de figuras consagradas y propuestas innovadoras que reflejan la diversidad estética del flamenco. En el New York City Center, uno de los escenarios centrales, destacará la Gala Flamenca dirigida por Manuel Liñán junto a artistas como Eva Yerbabuena y Juan Tomás de la Molía, un espectáculo que promete explorar raíces y contemporaneidad del arte flamenco.

También se presentarán producciones como las de Estévez / Paños y Compañía, ganadores del Premio Nacional de Danza de España, y funciones del aclamado Ballet Flamenco Sara Baras en varias fechas a lo largo del festival.

En espacios más íntimos como Joe’s Pub, el público podrá ver funciones de artistas como José Fermín Fernández con “Guitarra desnuda”, así como espectáculos de Rosario “La Tremendita” y La Repompa: Pido Permiso, propuestas que destacan por su lenguaje creativo y fresco.

Rosario “La Tremendita” trae su flamenco con toques modernos./Foto: Remedios Malvarez

“Nueva York ha sido testigo de la evolución del flamenco en los últimos 20 años. El público sigue a artistas como Sara Baras, Eva Yerbabuena o Manuel Liñán. Los ha visto crecer. Es como venir a ver a un amigo y descubrir cuál es su nueva propuesta,” explicó Marín.

Pero el festival no se limita a traer grandes nombres. También apuesta por artistas emergentes y propuestas contemporáneas.

“Siempre hemos querido ser una ventana fiel a lo que se está produciendo en España en este momento, a lo que motiva a los artistas hoy. Lo bonito del flamenco actual es que no es old fashion, no es algo de museo. Es un arte que está vivo. Puedes ver desde visiones muy contemporáneas hasta visiones muy clásicas y tradicionales. Hay una libertad creativa enorme,” agregó el fundador del festival.

Para quienes nunca han asistido, Marín subraya la importancia de la experiencia directa: el público aplaude, interactúa, dice “¡olé!” y se convierte en parte del espectáculo.

“El flamenco es un arte mestizo. Es una mezcla de culturas judía, musulmana, española, gitana, con una gran influencia de Sudamérica. Eso hace que llegue a públicos muy diversos”, afirmó.

La Bienal de Flamenco mostrará su arte una vez más en Nueva York. Foto: @Laura Len

Al preguntarle qué espera para el futuro, su respuesta fue clara: “El festival tendrá sentido mientras se mantenga la creatividad y haya propuestas auténticas. Si algo es fundamental en el flamenco es la autenticidad. El artista cuenta su verdad, mientras eso exista, no hay límite.”

Veinticinco años después, el Flamenco Festival New York no sólo celebra una trayectoria, sino que confirma que el flamenco, en esta ciudad, es un arte vivo, en diálogo constante con su tiempo y su público.

Para boletos e información de las distintas presentaciones de Nueva York, visite la página oficial del festival: https://flamencofestival.org/.