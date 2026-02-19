Empresas que aumentarán sus precios por tarifas de Trump

Las tarifas impuestas por el presidente Donald Trump a socios comerciales como China, México y Canadá ya están reflejándose en los precios que pagan los consumidores en Estados Unidos. Aunque la inflación general mostró señales de enfriamiento, múltiples compañías han comenzado a ajustar sus listas de precios para compensar el impacto de los aranceles.

La política comercial del mandatario, aplicada bajo la Ley de Poderes Económicos de Emergencia Internacional (IEEPA, por sus siglas en inglés), ha generado incertidumbre tanto en empresas como en compradores.

Aunque Trump ha insistido en que son los países extranjeros quienes absorben el costo de los aranceles, diversas compañías estadounidenses han reconocido que han tenido que trasladar ese impacto a sus clientes.

Un análisis publicado por The Wall Street Journal identificó a varias empresas que ya incrementaron precios en productos de consumo, desde ropa hasta especias y servicios de construcción.

En enero, mientras la inflación anual se ubicó en 2.4% según la Oficina de Estadísticas Laborales de Estados Unidos, el Índice de Precios Digitales de Adobe reveló que los precios de bienes en línea aumentaron 4% durante el mes, el mayor incremento registrado para enero en los 12 años de historia del indicador.

Algunas compañías, como Costco, habían intentado absorber el impacto de los aranceles sin trasladarlo al consumidor en ciertos productos.

Sin embargo, cada vez más empresas están reconociendo públicamente que los costos derivados de las tarifas están presionando sus márgenes.

Columbia Sportswear

Después de evitar aumentos durante el otoño e invierno, Columbia Sportswear anunció que aplicará incrementos de un porcentaje de un solo dígito alto debido a los aranceles.

El director ejecutivo Tim Boyle explicó en una llamada de resultados: “Cuando se combinan con nuestras otras tácticas de mitigación, nuestro objetivo en 2026 es compensar el impacto en dólares de los altos aranceles”.

Levi Strauss & Co.

La fabricante de mezclilla incrementó sus precios en enero como consecuencia directa de los aranceles y planea aplicar más ajustes este mes.

Entre los cambios ya implementados, los jeans ribcage straight-ankle para mujer subieron $10, alcanzando un precio de $108.

Por su parte, los jeans originales para hombre aumentaron $5, situándose en $84.50, según reportó Daily Beast.

McCormick & Company

La empresa estadounidense productora de especias y extractos también anunció aumentos.

En sus resultados financieros del cuarto trimestre de 2025, publicados en enero, informó que los aranceles añadieron $70 millones a sus costos brutos durante 2025 y que espera otros $50 millones en gastos adicionales este año.

Entre sus medidas para mitigar el impacto se encuentran ajustes en el abastecimiento, iniciativas de productividad, reducción de costos y lo que describió como incrementos de precios quirúrgicos.

Structural Systems Repair Group

Esta compañía constructora con sede en Cincinnati, especializada en el mantenimiento de estructuras como estacionamientos y estadios, prevé incrementos de entre 10% y 15% en sus precios debido al efecto de las tarifas.

¿Cuánto están pagando los consumidores?

El impacto total de la guerra comercial aún podría no haberse reflejado completamente en la economía.

El presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell, señaló el mes pasado que anticipa un aumento de precios de una sola vez antes de que el mercado se estabilice en un nuevo nivel.

“La expectativa es que veremos los efectos de los aranceles trasladándose a los precios de los bienes, alcanzando un punto máximo y luego comenzando a descender”, afirmó el mes pasado.

“Eso es lo que esperamos ver en el transcurso de este año”, añadió.

Sin embargo, los costos ya son tangibles. En diciembre de 2025, el Minority Joint Economic Committee publicó una hoja informativa que estimó que los aranceles de Trump ya le han costado a cada familia estadounidense casi $1,200.

De mantenerse las tarifas elevadas, esa cifra podría aumentar hasta $2,100 anuales por hogar.

En paralelo, la Corte Suprema se prepara para emitir un fallo sobre si el presidente actuó dentro de su autoridad al imponer los aranceles bajo la IEEPA.

La próxima fecha posible para que el máximo tribunal publique su decisión es el viernes 20 de febrero.

Un fallo en contra podría abrir la puerta a reembolsos de tarifas para las empresas afectadas.

