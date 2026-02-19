Los mejores looks de la alfombra magenta de Premio Lo Nuestro 2026

Un derroche de moda, glamour y color se vivió la noche de este 19 de febrero en la alfombra magenta de la entrega de Premio Lo Nuestro en la ciudad de Miami.

Los famosos se dieron cita en la ceremonia para demostrar su estilo en el evento que premia a lo mejor de la música latina.

Una de las que sorprendió con su atuendo fue Gloria Trevi, quien decidió llevar una falda plateada y un corsé negro, muy apegado a su imagen irreverente.

Gloria Trevi, cantante mexicana. Crédito: Mezcalent

Otra de las más esperadas de la noche fue Nadia Ferreira, quien presumió su pancita del embarazo con Marc Anthony y se convirtió en una de las más comentadas del evento.

Nadia Ferreira, modelo paraguaya y esposa de Marc Anthony. Crédito: Mezcalent

A la lista se suma Clarissa Molina, quien generalmente tiene outfits muy acertados para este tipo de ceremonia. En esta ocasión optó por un vestido negro, muy voluptuoso y unos elegantes guantes del mismo color que le dieron ese toque elegante.

Clarissa Molina, una de las presentadores de la noche. Crédito: Mezcalent

La cantante mexicana Thalía, quien condujo la gala junto a Clarissa Molina y Nadia Ferreira llevó un vestido estilo princesa, lleno de mucho brillo y lo acompañó hasta con una corona.

Thalía en Premio Lo Nuestro, llevó un llamativo vestido. Crédito: Mezcalent

En el caso de Majo Aguilar llevó un elegante vestido blanco, con el que recibió mensajes positivos en redes sociales, pues presentó un atuendo consolidado para esta ocasión.

La cantante dominicana Yailin La Más Viral derrochó sensualidad con una propuesta de color negro y con mucho encaje, presumiendo su voluptuosa figura. En el estilismo, lució una extensa cabellera negra.

En el caso de los hombres, Prince Royce tuvo una excelente elección con un traje de color blanco con el que mostró un estilo sobrio.

Por su parte, Carlos Vives acudió con su esposa Claudia Elena Vásquesz y lució un traje de color verde.

Maluma, por su parte, vistió con un traje de color beige y tonos verdes y un peinado que sorprendió a muchos porque rompió con lo que el público estaba acostumbrado a ver en él.

Maluma, cantante colombiano. Crédito: Mezcalent

También se vio a Juanes, con un outfit total black y Sebastián Yatra apostando a un atuendo clásico para encantar a muchas con su elección.

Juanes, cantante colombiano. Crédito: Mezcalent