Personas con discapacidad recibirían cheques de hasta $15,000 por filtración de datos

Miles de estadounidenses con discapacidad podrían acceder a compensaciones económicas de hasta $15,000 tras dos filtraciones de datos que expusieron información confidencial en 2024.

El acuerdo judicial ya fue establecido y los afectados tienen hasta marzo de 2026 para presentar su reclamación.

La empresa Numotion, dedicada a la provisión de equipos médicos, fue señalada en una demanda colectiva por no haber impedido dos incidentes de seguridad ocurridos en marzo y septiembre de 2024.

Según los demandantes, ambas filtraciones comprometieron datos sensibles, incluidos números de Seguro Social.

Los demandantes sostienen que la compañía pudo haber evitado los accesos indebidos si hubiera implementado medidas razonables de ciberseguridad.

No obstante, Numotion no ha admitido responsabilidad alguna.

A pesar de ello, aceptó destinar $4 millones para resolver las reclamaciones en su contra mediante un acuerdo.

Los administradores del acuerdo ya notificaron a las personas que podrían ser elegibles para recibir compensación.

¿Cuánto pueden recibir los afectados?

De acuerdo con los términos establecidos, los miembros del grupo demandante pueden obtener hasta $15,000 por pérdidas comprobables relacionadas con la filtración, siempre que presenten documentación que respalde los daños sufridos.

Entre los gastos que pueden ser cubiertos se incluyen aquellos derivados de robo de identidad o fraude.

Para validar la reclamación, se requiere evidencia como recibos, estados de cuenta bancarios u otras facturas.

Además, quienes formen parte del acuerdo podrán acceder a un pago fijo que dependerá del número total de solicitantes aprobados.

Cuanto mayor sea la cantidad de reclamantes exitosos, menor será la suma individual que se distribuya de ese fondo común.

Monitoreo de crédito y protección médica

Todos los miembros del grupo tienen derecho a recibir dos años gratuitos de monitoreo de crédito a través del servicio CyEx Identity Defense Plus.

Aquellas personas cuyos números de Seguro Social hayan sido comprometidos podrán acceder también a dos años adicionales de monitoreo médico sin costo.

Cómo funcionan las demandas colectivas

Las demandas colectivas permiten que un grupo amplio de personas con reclamaciones similares se unan en un solo proceso judicial.

Generalmente, uno o varios demandantes presentan la acción en representación de todos los afectados.

Cuando el caso es certificado como demanda colectiva, se extiende a todos los denominados ‘miembros del grupo’, es decir, quienes enfrentan circunstancias similares a las alegadas en la demanda inicial.

En muchos casos, las empresas optan por llegar a un acuerdo para evitar los costos y riesgos de un litigio prolongado.

Estos acuerdos suelen incluir cláusulas en las que el demandado niega haber actuado de manera indebida.

A cambio, quienes aceptan el pago renuncian a presentar futuras acciones legales relacionadas con los mismos hechos.

Entre las situaciones que comúnmente derivan en demandas colectivas se encuentran casos de contaminación, discriminación o publicidad engañosa.

Fecha límite para reclamar

La fecha límite para presentar una solicitud dentro de este acuerdo es el 18 de marzo de 2026.

Los pagos se distribuirán una vez que se celebre la audiencia de aprobación final, programada para el 2 de abril.

Los formularios de reclamación pueden completarse en línea mediante el enlace oficial por los administradores del acuerdo.

