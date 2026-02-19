Philippe Coutinho deja el Vasco da Gama porque está “muy cansado mentalmente”

El brasileño Philippe Coutinho sorprendió este miércoles al confirmar que solicitó la rescisión de su contrato con el Vasco da Gama al asegurar que se encuentra “muy cansado mentalmente”, tras semanas marcadas por críticas y abucheos de la afición.

“Es el momento de dar un paso atrás”, señaló Coutinho, quien además sostuvo que “nunca faltó entrega, nunca faltaron ganas y compromiso; ser juzgado por incontables personas por algo que no forma parte de mi carácter es muy difícil”

El mediocampista de 33 años publicó un comunicado en el que calificó su regreso al club carioca, donde se formó en categorías inferiores y al que volvió en 2024 después de pasos por el FC Barcelona y el Liverpool FC, como una de las decisiones más importantes de su carrera.

“En ese momento, camino al vestuario, sentí y entendí que mi ciclo en el club había terminado, y no volví para priorizar mi salud mental. Eso duele mucho. La verdad es que estoy muy cansado mentalmente”, apuntó.

El exseleccionado brasileño reconoció que siempre ha sido una persona reservada y que hablar públicamente de su situación no ha sido sencillo, pero consideró necesario ser honesto sobre su salud mental ante las críticas recibidas.

Coutinho tenía vínculo con Vasco hasta junio de este año y, según reportes de la prensa brasileña, ya existían conversaciones para renovar el contrato, por lo que su petición tomó por sorpresa a la dirigencia.

Tras el último encuentro, en el que el futbolista fue abucheado por la hinchada, el técnico Fernando Diniz salió en su defensa en conferencia de prensa, al describirlo como un “regalo” para el club y asumir la responsabilidad por el resultado.

