Exportero José Luis Chilavert casi llama “mono” a Vinícius Jr. en entrevista y señaló a Mbappé de “vivir con un travestí”

El exportero José Luis Chilavert generó una nueva polémica en torno al supuesto episodio racista denunciado por Vinícius Jr. en contra de Gianluca Prestianni. En una entrevista en la que analizaban la polémica del pasado martes, el paraguayo casi llama “mono” al jugador brasileño.

No obstante, esa no sería la única polémica, pues Chilavert también se volvió tendencia por acusar a Mbappé de no tener valores por supuestamente vivir con una persona transexual.

Ataque de Chilavert a Vinícius Jr.

El exportero no solo criticó al jugador del Real Madrid, al que casi llama “mono” en mitad de su análisis, sino que se declinó por creer la versión de Prestianni, en la que descarta haber empleado insultos racistas.

“Me solidarizo con Prestianni porque Vinícius es el primero en insultar a todos. Si el primer insulto vino del lado del mo… eh de Vinícius (…) Si uno mira a la cámara, antes le dice ‘cagón’. El primer insulto vino del lado del jugador de piel negra”, dijo Chilavert en Radio Rivadavia.

💣🔥 “SI EL PRIMER INSULTO VIENE DE PARTE DEL MON.. DE VINÍCIUS. QUE ES DE PIEL NEGRA”



José Luis Chilavert y su defensa a Prestiannipic.twitter.com/5Odph4zVk9 https://t.co/4OK20Dtjc6 — PaseClave (@paseclave__) February 19, 2026

Ataque de Chilavert a Kylian Mbappé

La retahíla de ataques de Chilavert no se centró solo en Vinícius Jr., pues atacó a Kylian Mbappé por su defensa al brasileño cuando aseguró que Prestianni le había dicho “mono” hasta en cinco ocasiones y pidió su expulsión de la Champions League.

“¿Quién viene y se solidariza con Vinícius? Mbappé. ¿Mbappé qué puede decir? Él habla de valores y todo eso y él vive con un travestí. No es normal. Cada uno puede hacer en su vida lo que quiera, pero no es normal que un hombre viva con un travestí. Para eso hay una mujer. Lo mejor que se puede tener al lado es una mujer”, señaló.

🔴 "MBAPPÉ HABLA DE VALORES Y VIVE CON UN TRAVESTI"



El polémico comentario de José Luis Chilavert contra el delantero francés del Real Madrid luego de defender a Vinicius en la pelea con Prestianni. pic.twitter.com/CHwrC0n0Ew — Radio Rivadavia (@Rivadavia630) February 19, 2026

El señalamiento de Chilavert a Mbappé se da sin ninguna evidencia, registro, declaración pública ni documento que confirme que el francés convive con una persona transexual.

Se trata de una noticia falsa que surgió en redes sociales y que suele reaparecer cada vez que Mbappé está en el centro de la conversación mediática.

El paraguayo de 60 años incluso atacó colectividades homosexuales dentro del fútbol con comentarios de tono homofóbico al momento de defender que Prestianni no debía ser sancionado.

“Lo tienen que proteger. ¿Por qué van a sancionar a Prestianni? Si lo sancionan, dan lugar a que la colectividad gay, lesbiana y compañía sea el ejemplo a seguir. Y no, el fútbol es un rectángulo donde juegan hombres y donde antes nos decíamos de todo. Desde que pusieron el micrófono y el vídeo, el fútbol está amariconando”, opinó.

🔴 "EL FÚTBOL ES UN RECTÁNGULO DONDE JUEGAN HOMBRES Y NOS DECÍAMOS DE TODO ANTES. DESDE QUE PUSIERON EL MICRÓFONO Y EL VIDEO ESTÁ AMARICONADO"



La controvertida reflexión de José Luis Chilavert en #LaOralDeportiva con @davellaneda77 sobre el fútbol moderno. pic.twitter.com/Kc85qw3DoH — Radio Rivadavia (@Rivadavia630) February 19, 2026

La UEFA investiga a Gianluca Prestianni luego de que el pasado martes Vinícius Jr. detuviera el partido para que se activara el protocolo antirracismo por un supuesto insulto del argentino al brasileño.



Sigue leyendo:

· Vinícius Jr. denunció racismo y detuvo partido del Benfica vs. Real Madrid

· UEFA abre investigación por la denuncia de racismo de Vinícius Jr. contra Prestianni

· Gianluca Prestianni, el argentino acusado de llamar “mono” a Vinícius Jr., burlarse de México y agredir a un brasileño