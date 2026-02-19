Donald Trump anuncia que la FIFA ayudará a recaudar $75 millones de dólares para el fútbol en Gaza

$75 millones de dólares es el monto del fondo que la Federación Internacional de Fútbol y Asociados (FIFA) ayudará a recolectar para proyectos de fútbol en Gaza. Así lo anunció este jueves el presidente Donald Trump.

Durante la primera reunión de la Junta de Paz impulsada por el mandatario para solucionar conflictos mundiales como el de la Franja de Gaza, Trump anunció esta iniciativa de la FIFA.

“Estás haciendo campos y estás consiguiendo que las mejores estrellas del mundo vayan allí, gente que es más grande que tú y que yo”, le dijo Trump al presidente de la FIFA, Gianni Infantino.

¿En qué se gastarán los $75 millones de dólares?

En un video proyectado durante el encuentro, la FIFA detalló que trabajará con la Junta de Paz creada por Trump para la construcción de 50 minicampos de fútbol, con un costo aproximado de $50.000 dólares cada uno.

La inversión sería de $2,5 millones de dólares. Asimismo, se crearán cinco campos de tamaño completo en cinco distritos diferentes, con un costo aproximado de $1 millón de dólares por campo.

A esto se sumaría la construcción de una academia de la FIFA con una inversión estimada de $15 millones de dólares y un estadio nacional, valorado en otros $50 millones.

“No tenemos que reconstruir solo casas o escuelas u hospitales o carreteras, también tenemos que reconstruir y generar emoción, esperanza y confianza, y de esto se trata el fútbol”, declaró Infantino durante su intervención en la reunión.

El mandamás de la FIFA se convirtió en tendencia la tarde de este jueves por usar una gorra roja con la inscripción de “USA”, un claro simbolismo MAGA.

El pasado mes de diciembre, durante el evento previo al sorteo del Mundial de fútbol de 2026 que se jugará en Estados Unidos, México y Canadá, Trump fue galardonado en Washington con el primer premio FIFA de la Paz por su “acción extraordinaria”.

“Me dieron un premio de la paz. Creo que vieron que Noruega me había estafado, y dijeron: ‘Démosle un premio de la paz’. “Gracias, Gianni”, dijo Trump este jueves.



Sigue leyendo:

· ¿Qué es la Junta de la Paz que inaugura Trump?

· FIFA confirma las 48 selecciones y sedes de las FIFA Series 2026

· FIFA repartirá $727 millones de dólares en el Mundial 2026 y el campeón ganará $50 millones