Benfica respalda a Prestianni y denuncia campaña de difamación tras partido ante Real Madrid

El Benfica respondió este lunes al comunicado emitido por la UEFA sobre la apertura de una investigación por el presunto caso de racismo ocurrido en el partido frente al Real Madrid, asegurando que colaborará plenamente con el organismo, al tiempo que reiteró su respaldo al futbolista Gianluca Prestianni.

En el comunicado oficial, el club mantuvo su línea tras escuchar nuevamente la versión del jugador, reafirmando su confianza en el mediocampista argentino y rechazando las acusaciones surgidas tras el supuesto incidente con Vinícius Jr..

“El Benfica ve con un espíritu de total colaboración, transparencia, apertura y sentido de claridad las medidas anunciadas hoy por la UEFA, tras el presunto caso de racismo ocurrido en el partido contra el Real Madrid. El club reafirma, de forma clara e inequívoca, su compromiso histórico e inquebrantable con la defensa de los valores de igualdad , respeto e inclusión , que se alinean con los valores fundamentales de su fundación y que tienen en Eusébio como su mayor símbolo.”, apuntó el club.

Asimismo, la entidad portuguesa reiteró “su pleno apoyo y convicción en la versión presentada por el jugador Gianluca Prestianni, cuya conducta al servicio del club siempre se ha guiado por el respeto a los rivales, las instituciones y los principios que definen la identidad del Benfica. El club lamenta la campaña de difamación a la que ha sido sometido el jugador”.

Tanto el Benfica como el Real Madrid se han puesto a disposición de la UEFA para esclarecer los hechos, aunque la investigación podría verse limitada por la falta de pruebas audiovisuales concluyentes, ya que no existe ninguna imagen que confirme que Prestianni haya dirigido insultos racistas hacia Vinícius Jr.

