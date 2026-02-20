Donald Trump anuncia arancel global del 10% tras revés de la Corte Suprema

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció que impondrá un arancel global del 10% como alternativa, luego de que la Corte Suprema anulara los amplios gravámenes internacionales que había decretado bajo una ley de poderes de emergencia.

La decisión del máximo tribunal, adoptada por seis votos contra tres, representa un fuerte revés para uno de los pilares de la agenda económica de Trump. La mayoría determinó que el presidente no puede establecer ni modificar aranceles de manera unilateral invocando poderes de emergencia, al considerar que la facultad tributaria corresponde al Congreso, publicó la agencia de noticias Associated Press.

Trump reaccionó contra los magistrados que votaron en su contra y afirmó sentirse “absolutamente avergonzado” por el fallo y lo calificó como “profundamente decepcionante”.

“Su decisión es incorrecta”, declaró el mandatario.

“Pero no importa porque tenemos alternativas muy poderosas”, añadió.

El nuevo arancel global del 10% sería aplicado bajo una legislación distinta, que permite imponer gravámenes por un período limitado de hasta 150 días. Según el propio Trump, esa vía nunca antes había sido utilizada para establecer aranceles de este alcance.

El fallo invalida los llamados aranceles “recíprocos” que el presidente había impuesto a casi todos los países como parte de su estrategia para reconfigurar las alianzas comerciales internacionales surgidas tras la Segunda Guerra Mundial.

Tribunales inferiores ya habían fallado en contra de la medida antes de que el caso llegara al Supremo.

El presidente del Tribunal Supremo, John Roberts, escribió en la opinión mayoritaria que la Constitución no otorga al Poder Ejecutivo la potestad tributaria. “Los redactores de la Constitución no otorgaron ninguna parte de la facultad tributaria al Poder Ejecutivo”, señaló.

Los jueces Samuel Alito, Clarence Thomas y Brett Kavanaugh discreparon de la decisión. En su voto particular, Kavanaugh defendió la legalidad de los aranceles y sostuvo que, a la luz del texto y los precedentes, eran constitucionales.

Hasta diciembre, el Tesoro había recaudado más de $133,000 millones de dólares en impuestos a las importaciones derivados de las medidas adoptadas bajo la ley de emergencia. A lo largo de la próxima década, el efecto acumulado de esos aranceles se estimaba en unos $3 billones de dólares.

La Corte no se pronunció sobre si el gobierno deberá reembolsar a las empresas los miles de millones ya pagados en aranceles, un proceso que algunos magistrados advirtieron podría resultar complejo.

Sigue leyendo:

• Corte Suprema cancela aranceles de Trump, quien aplicó argumentos de seguridad nacional

• Republicanos de la Cámara de Representantes bloquean esfuerzos para aprobar aranceles de Trump

• Seis republicanos se unen a los demócratas y tumban los aranceles de Trump a Canadá