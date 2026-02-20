Melania Trump dona al Smithsonian el traje que lució en la gala inaugural de 2025

La primera dama de Estados Unidos, Melania Trump, donó al Museo Nacional de Historia Estadounidense del Smithsonian el vestido que lució durante la gala de la segunda investidura de Donald Trump en enero de 2025.

Se trata de un traje sin tirantes confeccionado en crepé de seda marfil y rematado con gazar de seda negra, diseñado por el franco-estadounidense Hervé Pierre, quien también trabajó con Melania Trump en los atuendos que vistió durante la primera toma de posesión de su esposo en 2017.

El vestido de Melania Trump expuesto en el Museo Nacional de Historia Estadounidense. Foto: Octavio Guzmán / EFE

Con esta entrega, Melania Trump pasa a formar parte del reducido grupo de primeras damas con dos vestidos inaugurales en la colección del Smithsonian.

La muestra reúne ahora 26 piezas utilizadas por esposas de presidentes estadounidenses y forma parte de una tradición que se mantiene desde 1912. Además, es la primera esposa de un presidente con mandatos no consecutivos en donar un vestido inaugural al museo y la segunda en tener dos trajes de gala en la colección, un hecho que no ocurría desde Ida McKinley, quien lo hizo tras las investiduras de 1897 y 1901.

Melania Trump destacó la moda estadounidense. Foto: Octavio Guzmán / EFE

Durante el acto de incorporación de la prenda al museo, la primera dama describió el vestido como una expresión de la creatividad y la artesanía que distinguen a la moda estadounidense. Destacó que detrás de cada pieza de alta costura hay un equipo de diseñadores, patronistas y costureras que convierten una idea en una obra terminada.

El proceso creativo de su vestuario para la segunda investidura fue mostrado en su documental Melania, donde expone los detalles y decisiones detrás de sus elecciones de estilo.

La Colección de Primeras Damas del Smithsonian incluye cerca de 1,000 objetos, aunque solo una parte está en exhibición. Con el paso del tiempo, esta muestra se ha consolidado como una de las más visitadas del Museo Nacional de Historia Estadounidense, que integra el complejo museístico más grande del mundo.

